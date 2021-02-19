«لينكون أفياتور» الجديدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وصلت سيارة «لينكون أفياتور 2020» الجديدة كلياً، صالات عرض «الطاير للسيارات»، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات «لينكون» في الإمارات. وتمتاز السيارة الجديدة بتقنياتها المتطورة، التي تُمكّنها من الانحناء للترحيب بركابها، وفحص الطرق أمامهم لأي مطبات.



وترتقي سيارة الدفع الرباعي كبيرة الحجم، والصفوف الثلاثة، بمعايير التصميم لدى لينكون، وتعبّر عن رؤيتها في التفاصيل المميزة، كونها ملاذاً يتميز بحرفيّة التصميم.





وقال سامي ملكاوي المدير الإقليمي في «لينكون الشرق الأوسط»: تشهد لينكون اليوم ارتفاعاً واضحاً في مبيعاتها في المنطقة، وتشكل سيارة أفياتور الجديدة كلياً من علامتنا، أفضل مثال لرؤيتنا ونهجنا، وترسم وجهتنا لسيارات لينكون المستقبلية. كما توفر هذه السيارة، الأناقة العصرية، والأداء الرائع دون عناء، والتنوع غير المسبوق في مهامها، ما يجعلها صورةً مثالية عن رؤية لينكون المستقبلية.



وتوفر سيارة أفياتور، الإمكانات التي يحتاجها العملاء المتميزون في سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. وتعمل السيارة بمحرك توربيني ثنائي V6 سعة 3.0 لترات، وناقل حركة تلقائي يضم 10 سرعات، والتي ستوفر بمجملها قوة 400 حصان، وعزم دوران يبلغ 562 نيوتن متر، ما يمنح الركّاب القوة اللازمة عند حاجتهم لها.



وتتضمن سيارة لينكون خمسة أوضاع للقيادة، هي: العادي، توفير الوقود، التفاعلي، الطرقات الزلقة، والظروف الدقيقة. وتتيح جميع الأوضاع المذكورة للسائق، تخصيص تجربة القيادة، في حين تُسهّل شاشة LCD بحجم 10.1 بوصات، قراءة الخيارات عبر الرسوميات الواضحة.



وتوفر سيارة لينكون أفياتور الجديدة كلياً، مجموعة كبيرة من التقنيات الذكية والاستباقية المصممة لمساعدة السائق، وتعزيز تجربة القيادة بكاملها. فيخفَّض نظام التعليق الهوائي Air Glide في سيارة «بريزيدنشال» تلقائياً، عند اقتراب السائقين منها «لتحية» السائق، ما يضفي مستوى جديداً من الرفاهية في طريقة لينكون الشهيرة بالترحيب بركابها عبر الإضاءة الجميلة، كما تسهل هذه الخاصية أيضاً، تعبئة الأمتعة بالسيارة.





وأضافت لينكون تقنية جديدة، تمكّن سيارة أفياتور من «رؤية» معظم الحفر أو المناطق غير المستوية في الرصيف والطريق، وإجراء تعديلات التعليق المناسبة على الفور، للحفاظ على تجربة قيادة سلسة قدر الإمكان. ويستخدم نظام التعليق، كاميرا أمامية متطورة، لمسح الطريق ضوئياً باستمرار، وضبط النظام بسلاسة، حسب الحاجة.





وتأتي جميع سيارات لينكون مزودة بنظام مساعدة السائق Co-Pilot360. وستتوفر مع وصول سيارة أفياتور مجموعة تقنيات لينكون الأكثر تطوراً في ترقية جديدة، هي Lincoln Co-Pilot360 Plus. ويشمل ما يلي:



• نظام المساعدة عند ازدحام المرور، من حيث توجيه السيارة باستخدام نظام التحكم المتكيف، عبر ميزة التوقف والإيقاف، وتعديل وضع السيارة ضمن مسارات القيادة، وميزة التعرف إلى لافتات المرور، التي ترصد الحد الأقصى للسرعة على طول الطريق، وتضبط سرعة السيارة بناءً على المعلومات التي اكتسبتها.



• نظام مساعدة السائق في تجنب الاصطدام بسيارة متوقفة أو أكثر بطئاً، ويوفر دعماً إضافياً في التوجيه، عندما يتعذر على السائق تجنب الاصطدام عند استخدام المكابح بمفردها.



• نظام مكابح الفرامل العكسية، الذي يساعد في إيقاف السيارة أثناء العودة للوراء، إذا اكتشفت أجهزة الاستشعار المدمجة والكاميرا الخلفية في سيارة أفياتور، عائقاً في الخلف.



• المساعدة في ركن السيارة، من حيث المساهمة في توفير الراحة للسائق، وتجنب الضغط النفسي عند ركن السيارة، عن طريق التحكم بعجلة القيادة والحركة والفرامل والتسارع بلمسة زر واحدة، تُمكن هذا النظام من الحركة في أماكن ركن السيارات المتوازية والعمودية بسهولة.



ولطالما كان الطيران مصدر إلهام راسخ في تصميم السيارات، وتتميز سيارة لينكون أفياتور الجديدة كلياً، بتطوير هذا الإلهام، والارتقاء به إلى مستوى آخر. وقالت سوزان لامبينين رئيسة قسم التصميم في مجموعة لينكون: تستطيع رؤية ملامح الطيران في الجزء الأمامي والخلفي للسيارة. ويكمل لون أفياتور الأزرق، خطوط الانسيابية للسيارة، في حين تبرز الشبكة الأمامية باللون الأسود اللامع، ودرجات لون أحادية تلفت الأنظار، ويكمل الزجاج الأمامي المنحني، الإطلالة المستوحاة من الطيارات.

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