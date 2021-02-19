«كاديلاك CT5-V».. أفضل أداء

المصدر: دبي - أحمد صديق

طرحت «جنرال موتورز» سيارتها الجديدة كلياً «كاديلاك CT5-V» والتي ترتكز تفاصيلها حول القوّة التي تتميّز بها سيارة السيدان الفخمة الجديدة كلّياً، وذلك بهدف توفير أداء أفضل على الطريق وتجربة قيادة تفاعلية.



وتمنح السيارة الجديدة العملاء مستويات أعلى من الأداء وتتضمّن المزيد من التعزيزات الرياضية من ناحية التصميم، كما أنها مزوَّدة بكل خصائص السلامة والتقنيات الحديثة.



تأتي السيارة الجديدة بمحرّك V-6 سعة 3.0 ليترات بالشاحن التوربيني التوأمي عالي الطاقة من «كاديلاك» والذي يستخدم شواحن توربينية منخفضة القصور لتعزيز إنتاج الطاقة ضمن كامل نطاق دوران المحرّك بالدقيقة، ويولّد هذا المحرّك قوّة 360 حصاناً.





كما تأتي السيارة بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، وترس تفاضلي خلفي إلكتروني محدود الانزلاق، ونظام قياسي للدفع بالعجلات الخلفية (RWD)، وشاسيه أداء عالٍ من سلسلة «V-Series» مع ميّزة التحكّم المغناطيسي بالركوب 4.0.



ويتوفر بالسيارة نظام مكابح أمامية من نوع «Brembo» مع عجلات قياس 19 بوصة وإطارات أداء عالٍ، وإضافات خارجية داكنة وشبكات أمامية من سلسلة «V-Series»، ولوحة عدّادات فريدة للأداء العالي مع تحكّم V-Mode بعجلة القيادة.







وقال كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات «كاديلاك» الدولية و«كاديلاك» الشرق الأوسط: نحن متحمّسون جداً لوصول سيارة CT5-V إلى المنطقة خصوصاً أن العملاء ينتظرونها بشوق كبير، وبالتالي فإننا عبرها نوفر لعملائنا الذين يمنحوننا الكثير من الولاء قمّة التطوّر العصري ومتعة القيادة الديناميكية. وتتألّق CT5-V من «كاديلاك» بأبعادها الجديدة، وهي غنية بالتقنيات المبتكَرة. وتكمّل سلسلة طرازات V-Series عائلة مركباتنا عالية الأداء أكثر وتمنح العملاء الساعين وراء الأداء العالي والمزايا الرياضية والمظهر الراقي والفاخر كل هذا في مكان واحد.



وجاءت تجربة قيادة «كاديلاك CT5-V» فريدة من نوعها، حيث تمنح قائدها شعوراً بالتميز على الطرقات، من ناحيتي الأمان لاحتوائها على أرقى التقنيات التي تولد شعوراً بالثبات على الطرقات مع مختلف السرعات، وكذلك من ناحية الفخامة التي تبرز في كل ركن من جنبات السيارة من الداخل والخارج.

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