«نيسان إكس-تيرا» قيادة استثنائية

المصدر: دبي - أحمد صديق

منذ أعلنت «المسعود للسيارات» عن طرح سيارة نيسان «إكس-تيرا 2021» الجديدة كلياً في صالات العرض التابعة لها في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وهي تشهد استفسارات كثيرة من عشاق سيارات الصانع الياباني، بعد أن أكد كثيرون ممن جربوا هذه السيارة تمتعها بتجربة قياة استثنائية من ناحية الراحة.



ويشكل الطراز الجديد إضافة نوعية إلى مجموعة سيارات «نيسان» في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مواصلة الشركة اليابانية متعددة الجنسيات عملها على تعزيز حصتها المتنامية ضمن سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وكبيرة الحجم، حيث تسعى «نيسان» إلى المضي قدماً في مسيرة التحول «Nissan Next»، التي بدأتها في وقت سابق عبر إطلاق «نيسان أريا» في الأسواق العالمية، والكشف عن طراز «Nissan Z Proto» الجديدة في سبتمبر الماضي.



وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: تعد «نيسان إكس-تيرا 2021» واحدة من أكثر طرازات نيسان الرياضية متعددة الاستخدامات تطوراً من حيث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، كما تتميز بمظهرها الجريء وجمال تصميمها، إضافة إلى مقصورتها الواسعة التي تناسب أذواق واحتياجات محبي السيارات في الإمارات.





وأضاف تانسل: نحرص من جانبنا على تقديم الأفضل لعملائنا وتزويدهم بأحدث الطرازات التي تلبي تطلعاتهم في ظل متغيرات السوق، حيث يأتي طرح هذه السيارة المتطورة بالتزامن مع النمو المتزايد في الطلب ضمن السوق المحلي للسيارات على أفضل الطرازات في فئتها. نتطلع إلى مواصلة تقديم تجربة استثنائية لعملائنا خلال زيارتهم لصالات عرضنا للتعرف على طراز «نيسان إكس-تيرا» الجديد من خلال تحقيق أعلى معايير التميز في خدمة العملاء.



وترتكز «نيسان إكس-تيرا» على خبرة العلامة التجارية الممتدة على مدار 70 عاماً في مجال السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مما يجعلها سيارة مثالية للتنقلات اليومية ومغامرات الهواء الطلق.



كما يأتي الطراز الجديد مزوداً بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع خيار ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ليوفر تجربة دفع رباعي قوية مع مزايا تشمل كمانع الانزلاق والترس التفاضلي محدود الانزلاق والنظام الإلكتروني للقفل التفاضلي الخلفي. وإضافة إلى تصميمها الجريء وهندستها المتطورة واحتوائها على مجموعة تقنيات التنقل الذكي المتطورة من نيسان، توفر «إكس-تيرا 2021» قوة دفع لافتة تعزز تجربة القيادة الاستثنائية وتمنح السائق ثقة كافية لخوض المغامرات بأمان وسلامة.



وتشمل الفئة البلاتينية من هذا الطراز نظام التحذير من مغادرة حارة السير، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام تنبيه السائق الذكي، ونظام فرامل الطوارئ الذكي. كما توفر السيارة الجديدة الموازنة الصحيحة ما بين قوة الأداء وأناقة التصميم العصري، في حين تتكون واجهتها الأمامية من شبكة V-Motion الجديدة مع إطار سميك يتعارض مع أعمدة الكروم الأفقية الداخلية. وتتميز السيارة بالمتانة والفخامة، إضافة إلى اللمسات الفنية والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، ولقد تم تطوير مصابيح ليد LED أمامية بطريقة جديدة لتعطي انطباعاً جمالياً متميزاً.



أما المقصورة الداخلية للسيارة، فتتميز بلوحة العدادات ذات التصميم الأفقي العريض حيث تمتد حركتها على عرض السيارة مما يبرز رحابة المقصورة، كما أنها تتمتع بالأشكال الجريئة واللافتة التي تطغى عليها مواد ناعمة الملمس ومريحة في حين تهيمن شاشة العرض الكبيرة مقاس 9 بوصات على مركز المقصورة لتضيف المزيد من الرقيّ إلى السيارة، وهي تتوافق مع تطبيقي Android Auto وApple CarPlay للاتصال بالهاتف.





وتوفر «إكس-تيرا» الجديدة مستوى راحة استثنائياً بفضل مقاعد الصفين الأمامي والثاني المزوّدة بخاصية انعدام الجاذبية. وينعم كافة الركاب بالهدوء داخل المقصورة بفضل الجهود الكبيرة التي وضعت في إخماد الأصوات حول حجرة المحرك واستخدام الزجاج المزود بتقنية امتصاص الصوت على كل من الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية.



كما تتوفر «إكس-تيرا 2021» الجديدة بسبعة ألوان خارجية، بما فيها البني الفاتح والبرغندي، ويتوافق مظهرها الخارجي الراقي مع لوني المقصورة الأسود والرمادي الفاتح الفاخرين واللذين يضيفان مزيداً من الفخامة إلى السيارة.



يذكر أنه تم تقديم كل هذه المميزات من نيسان جنباً إلى جنب مع خدمة العملاء المتميزة من «المسعود للسيارات» بهدف منح مالكي سيارات نيسان أفضل تجربة قيادة مع خدمات ما بعد البيع الحصرية، في حين حصلت نيسان على لقب العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات من قبل «المسعود للسيارات» وذلك خلال استطلاعات رضا العملاء ضمن قطاع السيارات، محتلةً المرتبة الأولى لأربع مرات متتالية خلال السنوات الخمس الماضية.

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