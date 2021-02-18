4.3 مليارات دولار أرباح «دايملر» 2020

المصدر: برلين - د ب أ

سجلت شركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات، ارتفاعاً في أرباحها لعام 2020، ما دفع رئيس مجلس الإدارة، أولا كالينيوس، إلى الإشادة بالشركة، لإتقانها «اختبار الضغط» الذي شكله وباء «كورونا».

وذكرت الشركة، اليوم الخميس، أن صافي أرباحها المالية لعام 2020، المنسوبة للمساهمين، بلغ 3.6 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 2.4 مليار يورو في 2019.

وارتفع العائد على السهم، نتيجة لذلك، إلى 3.39 يورو، مقابل 2.22 يورو في 2019.

وارتفعت الأرباح في 2020، قبل حساب الفوائد والضرائب 53 %، إلى 6.6 مليارات يورو، مقابل 4.3 مليارات يورو في العام السابق عليه، وسط أداء قوي في جميع الأقسام. وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب، والتي تعكس الأعمال الأساسية، 8.6 مليارات يورو في 2020، مقابل 10.3 مليارات يورو في العام السابق عليه.

وقالت الشركة إن نتائجها المالية لعام 2020، كانت أفضل بكثير من المتوقع في ظل تحديات «كورونا».

وقال كايلينيوس: «كان عام 2020، بمثابة اختبار ضغط لجميع الشركات، وفي كل صناعة، تقريباً. تعامل فريق «دايملر» مع هذا الاختبار على نحو طيب».

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