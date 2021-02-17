بالفيديو.. جاغوار "تكهرب" سياراتها الفاخرة كلياً بدءاً من 2025

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "جاغوار لاند روفر" البريطانية أول امس الاثنين أن سياراتها الفاخرة ستصبح كهربائية يالكامل اعتبارا من العام 2025.

وكشفت الشركة البريطانية عن استراتيجية جديدة مراعية للبيئة بهدف أن تصبح محايدة الكربون بحلول العام 2039.

وأشارت الشركة، التي تملكها شركة "تاتا موتورز" الهندية في بيان إلى أنها تريد "إعادة ابتكار نفسها" تحت قيادة مديرها العام الجديد تييري بولوريه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "رينو" الفرنسية.

ووعدت شركة "جاغوار لاند روفر" باستثمار 2,5 مليار جنيه إسترليني (2,8 مليار يورو) سنويا، جزء كبير منها في كهربة مركباتها.

وأوضحت الشركة "بحلول منتصف العقد، ستكون جاغوار أجرت نهضة لتبرز كعلامة تجارية كهربائية بحتة".

ومع ذلك، لم توضح الشركة مستقبل سياراتها من طراز جاغوار إكس جيه الفخمة، لكنها أشارت إلى أنها لا تخطط لطرح نسخة كهربائية منها في هذه المرحلة.

علاوة على ذلك، تريد جاغوار لاند روفر العمل على تطوير الهيدروجين من أجل تلبية الطلب المستقبلي، وتعتزم أيضا التعاون مع مجموعة "تاتا" في مجال الطاقة النظيفة وبرمجيات الكمبيوتر.

وتسعى جاغوار لاند روفر إلى أن تصبح مجموعة محايدة الكربون لسلسلة التوريد والمنتجات والعمليات بحلول العام 2039. من الناحية المالية، الهدف هو أن تكون قادرة على استعادة هامش تشغيلي مزدوج الرقم وتدفق نقدي إيجابي بحلول العام 2025، وفق "يورونيوز".

لكن المجموعة تحذر من أن تحولها سيتسبب في انخفاض كبير في نشاطاتها غير الإنتاجية في المملكة المتحدة.

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