«هيونداي نيكسو» تفوز بلقب سيارة الطاقة البديلة الأفضل

المصدر: دبي - البيان

حصلت سيارة «هيونداي نيكسو» التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين على جائزة "سيارة الطاقة البديلة الأفضل لهذا العام" في حفل توزيع جوائز مجلة «جي كيو» للسيارات السنوي، الذي أقيم بشكل افتراضي هذا العام.

وتعتبر نيكسو السيارة الرائدة تكنولوجيا ضمن الأسطول المتنامي لسيارات هيونداي للسيارات الصديقة للبيئة، حتى أنها تُعرف باسم "مركبة الخدمات المستقبلية"، إذ تجمع بين التطبيق العملي لسيارات SUV مع التكنولوجيا الكهربائية المتقدمة ووظائف مساعدة السائق الشاملة بالإضافة لما تتمتع به من ميزات التصميم المبتكرة. وتقدم نيكسو أفضل أداء في فئتها، مع انعدام الانبعاثات الكربونية بخلاف قطرات الماء النظيف، وتقوم كذلك نيكسو بتنقية الهواء أثناء سيرها.

ويجمع نظام خلايا الوقود لهيونداي نيكسو بين الأوكسجين والهيدروجين لإنشاء تدفق للإلكترونات تقوم بتشغيل محرك الدفع الكهربائي وتقوم بشحن بطارية الجهد العالي بقدرة 1.56 كيلو وات في الساعة. يمكنها من الشحن بشكل كامل خلال خمس دقائق، بنطاق سير يصل إلى 413 ميلاً.

وقال القائمون على جائزة جي كيو البريطانية: يمتلك الهيدروجين القدرة على أن يكون مصدراً أكثر كفاءة وعملية لطاقة السيارات، ولهذا السبب تم اختيار نيكسو للفوز بالجائزة فقد أردنا أن نمنح هيونداي بعضًا من الفضل الذي تستحقه. وفي الوقت الحالي، تعد نيكسو واحدة من سيارتين فقط تعملان بخلايا وقود الهيدروجين في المملكة المتحدة، وتسير هيونداي بجرأة ملفتة ومثيرة للإعجاب في مجال السيارات المعتمدة على الطاقة النظيفة الذي ذهب فيه عدد قليل فقط من الشركات المصنعة للسيارات ونحن عازمون على دعمهم على طول هذا الطريق.

ويتوفر طراز نيكسو بمواصفات Premium SE التي تتضمن إمكانات القيادة الذاتية، مثل وقوف السيارات عن بُعد، وميزات الراحة المبتكرة الأخرى مثل شاشة الرؤية العمياء، بالإضافة إلى خصائص الأمان المتقدمة مثل النظام الذي يضبط التوجيه تلقائيًا لمساعدة السائق على البقاء وسط الممر على الطريق.

وتلتزم هيونداي بتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تقدم بالفعل مجموعة متنوعة من مركبات الوقود البديل بما في ذلك السيارات الهجينة، والكهربائية بالكامل وخلايا الوقود الكهربائية. وسيتم إطلاق سيارة IONIQ 5 التي تعد الأولى من العلامة التجارية الفرعية الجديدة IONIQ قريبًا وتستند إلى النظام الأساسي الجديد للوحدات الكهربائية العالمية (E-GMP)، والذي سيوفر الأساس للجيل القادم من سيارات هيونداي الكهربائية. بحيث تزيد محفظة مجموعة هيونداي موتور الخضراء من السيارات الصديقة للبيئة إلى 44 طرازًا بحلول عام 2025، بما في ذلك 13 سيارة هجينة، وستة تعمل بالكهرباء و23 مركبة كهربائية تعمل بالبطارية وسيارتان كهربائيتان تعملان بخلايا الوقود.

وقدمت مجموعة هيونداي موتور مؤخرًا علامة "HTWO” التجارية الجديدة التي تمثل نظام خلايا وقود الهيدروجين الرائد عالميًا للمجموعة، وذلك بناءً على خبرة هيونداي التي تزيد عن 20 عامًا في مجال تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين. وستدعم هذه العلامة عملية تطوير الجيل التالي من الهيدروجين نظام خلايا الوقود. كما سيتم تطبيق النظام الجديد على أشكال مختلفة من التنقل مثل السيارات والشاحنات وUAM والسفن والقطارات، بهدف تقديم تشكيلة عالية الكفاءة ومتنوعة من المركبات التي تعمل بالهيدروجين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز