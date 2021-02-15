«فورد F-150» الجديدة كلياً تصل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فورد» عن إطلاق شاحنة «F-150» الجديدة كلياً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، لتقدم للعملاء الشاحنة الأكثر قوة وإنتاجية على الإطلاق من عائلة شاحنات F-150. وتشتهر هذه السلسلة العريقة بمتانتها الفائقة وسجلها الحافل بالنجاحات، فهي الشاحنة المفضلة في الولايات المتحدة على مدار 44 عاماً على التوالي، وتواصل باستمرار الارتقاء بمعايير التميز والكفاءة بين جميع شاحنات المهام الخفيفة.

وترتقي شاحنة F-150 الجديدة كلياً بالمعايير المألوفة لشاحنات المهام الخفيفة إلى آفاق جديدة، فهي تتمتع بقوة السحب والحمولة الأفضل ضمن فئتها، وتأتي مزودة بمجموعة واسعة من المزايا الجديدة كلياً لتعزيز إنتاجية العملاء، وبمحرك PowerBoost™ الهجين والجديد كلياً سعة 3,5 لتر والمعزز بنظام توليد الطاقة المتكامل.

وقال بيدرو سيموس، مدير التسويق في الشرق الأوسط لدى فورد الأسواق المباشرة: نأخذ على عاتقنا مسؤولية تلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم، بل وتزويدهم بابتكارات وخيارات لم تخطر في بالهم. وها نحن اليوم نقدم لهم شاحنة F-150 الأكثر متانة على الإطلاق، والمزودة بالكثير من التقنيات المتطورة والمزايا التي تتيح لأصحابها خوض مختلف التضاريس والتمتع بتجربة قيادة لا تضاهى.

وتقوم شاحنة F-150 الجديدة كلياً على أساس قوي مثبت المتانة، يضم إطاراً فولاذياً فائق القوة ومدعماً بالكامل بهيكل من سبائك الألمنيوم عالية المتانة مثل المواد المستخدمة في صناعة المركبات العسكرية. فكل قطعة من الهيكل الخارجي المتين تأتي بتصميم جديد وتراعي الحفاظ على مظهرها الجريء والقوي، بما في ذلك التصميم المحدّث للمصابيح الأمامية؛ وغطاء المحرك البارز الجديد والمصدات الملتفة، والرفارف الأمامية الأكثر ارتفاعاً، والجزء الأوسط الأكثر انحناءً، وقطر الإطارات الذي زاد بمقدار ثلاثة أرباع البوصة، مما يمنح F-150 مظهراً أكثر صلابة ومزيداً من القوة على الطرقات العادية والوعرة.

وفضلاً عن اللمسات المميزة الجديدة للباب الخلفي، يتوفر للعملاء 9 خيارات مختلفة للشبكة الأمامية لمختلف طرازات F-150 التي تأتي بتصاميم متباينة لكنها جميعها تحمل لمسات F-150 البارزة. وتشمل الترقيات العملية المتوفرة مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED؛ وألواح صعود تمتد على طول الشاحنة ومتوفرة بخاصية التشغيل بالقدم، لتوفر وصولاً أفضل إلى صندوق الأمتعة من جانب الشاحنة.

وتعد F-150 الجديدة كلياً الشاحنة الأكثر ديناميكية على الإطلاق، حيث تعمل قضبان الشبكة الأمامية النشطة وهندسة المقصورة الجديدة والباب الخلفي معاً لتقليل الاحتكاك وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في الشاحنة.

أما المقصورة الداخلية، فتأتي بتصميم جديد يرتقي بتجربة مالكي F-150 بفضل الراحة والأناقة والأدوات والتقنيات المتطورة، كما تتميز المقصورة بمواد محسنة وخيارات ألوان جديدة وسعة تخزين أكبر وبتصميم يراعي الاحتياجات العملية لمالكي الشاحنات وسائقيها. فجميع الأسطح مصنعة بعناية فائقة وتحفل المقصورة بلمسات مميزة مثل المقاعد ذات اللونين الأكثر مقاومة للأتربة ضمن طراز XL أو صندوق القفازات المزدوج القياسي الجديد.

وتتوفر في F-150 شاشة مركزية جديدة كلياً بحجم 12 بوصة، وهي قياسية في طرازات XLT العالية وما فوقها، وتتيح للعملاء تقسيم الشاشة والتحكم في وظائف متعددة في آن واحد مثل الملاحة أو الموسيقى أو مزايا الشاحنة. أما التصميم الكلي للشاشة، فيحقق توازناً بين إمكانية الوصول إلى التقنيات المتطورة وتفضيل العملاء للضغط على الأزرار العادية. أما طرازات XL وXLT القياسية، فهي تضم شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات لتتيح للعملاء الاستمتاع بوظائف الشاشة التي تعمل باللمس وبرؤية أفضل لكاميرا الرؤية الخلفية. وتتميز الشاشتان بإمكانية الوصول إلى دليل المالك الرقمي الجديد، والذي يساعد العملاء في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها بسهولة أكبر.وتوفر لوحة العدادات الرقمية الجديدة المتوفرة بحجم 12 بوصة مساحة كبيرة لعرض المعلومات عند الحاجة، إضافة إلى الرسومات والصور المتحركة الخاصة بشاحنة F-150 والتي تستجيب لأوضاع القيادة الجديدة القابلة للتخصيص كلياً ويمكنها عرض كافة بيانات الطرقات الوعرة والشوارع منعطفاً تلو الآخر.

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