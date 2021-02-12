«جيب جلاديتور» قيادة ممتعة

المصدر: دبي - البيان

تمّ تصميم «جيب جلاديتور» الجديد انطلاقاً من إرث العلامة الغني من شاحنات «جيب» المتينة والقوية التي يمكن الاعتماد عليها والتي تعتبر صيغة لا مثيل لها من تصميم «جيب» الأصيل والحرية التي تميّز السيارات المكشوفة، والبراعة في الوظائف، وتعددية الاستخدام، والمحرّكات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، وديناميكيات متفوّقة على الطرق المعبّدة والوعرة.

مع مزايا تكنولوجية متقدّمة على صعيدي السلامة والاتّصال وتجرية قيادة ممتعة، تعود شاحنة البيك أب الأولى من «جيب» إلى عام 1947، حين قدّمت شركة «ويليز أوفرلاند» شاحنة الطن الواحد رباعية الدفع والمبنية على أساس طراز «CJ-2A»، والتي تلاها لاحقاً عددٌ من طرازات الشاحنات الصغيرة بما فيها FC-150/170، وجيب جلاديتور فئة «J»، و«جيب CJ-8 سكرامبلر». اليوم بعد 27 سنة، تعود علامة جيب إلى قطاع الشاحنات الصغيرة مع طراز مميّز، وهو عبارة عن مركبة متعددة الأغراض، مفتوحة، وممتعة للقيادة تتميّز بإمكانات رائعة للقيادة على الطرق الوعرة مع مزيد من الحرية والمرونة لنقل الأغراض والعدة والشحن بفضل مساحة التحميل أو السرير المصنوع من الفولاذ والذي يبلغ طوله 152 سنتيمتراً.

ويُعتبر «جيب جلاديتور» الجديد مركبة فريدة من نوعها، حيث تمّ تطوير صيغة رانجلر المعروفة من خلال إضافة مستويات إضافية من تعددية الاستعمال والحرية وديناميكيات القيادة الفائقة على الطرق الوعرة وصولاً إلى قدرتها المميّزة على التعامل مع التضاريس. وتأتي براعة المركبة على الطرق الوعرة التي لا تضاهى بفضل نظام كوماند-تراك، وروك-تراك للدفع الرباعي، والجيل الثالث من محاور دانا 44، وخزائن «ترو-لوك» الكهربائية الأمامية والخلفية، وعمود التوازن الأمامي الإلكتروني الخاص بفئته، والعجلات الخاصة بالطرق الوعرة قياس 32 بوصة.

وصُنعت «جيب جلاديتور» الجديدة في توليدو، أوهايو، وهي مُتاحة بثلاثة خيارات هي «سبورت» و«أوفرلاند» و«روبيكون»، وقد باتت مُتاحة اليوم في صالات العرض في الشرق الأوسط.

وتتميّز «جيب جلاديتور» الجديدة كلياً بتصميم متين وقويّ، ويمكن التعرّف عليه على الفور على أنّه من «جيب» بفضل لمساته التصميمية التقليدية. وقد حافظ فريق التصميم على الشبك الأمامي ذات السبع فتحات التي نجدها في طرازات «رانجلر» غير أنّها أوسع في «جيب جلاديتور» للحصول على كمية هواء إضافية للمساعدة في قدرة السيارة على السحب. أمّا سطح الشبك الأمامي فمُرتدٌّ قليلاً إلى الخلف تعزيزاً للديناميكية الهوائية. وتمّ تجهيز طرازي «جلاديتور أوفرلاند» وجلاديتور روبيكون«بمصابيح أمامية بتقنية LED ومصابيح مضادّة للضباب تشعّ إضاءة بيضاء قوية وواضحة مما يعزز إطلالة»جلاديتور«العصرية.

من الخلف، تتميّز المصابيح التقليدية المربّعة بإضاءة بتقنية LED وتفسح المجال ليفتح باب الصندوق الخلفي لتحميل البضائع بدون أي عائق. أمّا الباب الخلفي فمُخمّد وقادر على التوقف في ثلاث وضعيات مختلفة ليتمّ بعد ذلك التأمين على البضائع بسهولة من خلال قفل قويّ جداً لباب الصندوق.

وكان التركيز الأهم في عملية تصميم مساحة التحميل المتينة في»جلاديتور«على الوظائف العملية وتعددية الاستخدام. وتمّ تزويدها بإضاءة تحت الحوافي الحديدية، ومصدر مخفي لتوليد الطاقة الإضافية (بقوة 230 فلط)، وروابط قوية مدمجة مما يعزز الصلابة والمتانة وتنوع الاستعمال. ويتيح نظام إدارة التحميل Trail Rail Cargo Management System خيارات تخزين إضافية لتنظيم الشحنات وضمان سلامتها.

وتوفر بطانة السرير القابلة للرش، وفاصل السرير، وغطاء الصندوق المزيد من الخيارات للحفاظ على سلامة البضائع مع المساعدة في المتانة. ويتم تزويد طرازات» جلاديتور روبيكون«بكابينة واقية، وسكك لحماية السرير من الصخور.

ويسمح التصميم ذو الأربعة براغي في الجزء العلوي من إطار الزجاج الأمامي للزجاج بالانخفاض بسرعة وسهولة. إلى ذلك، يصل أنبوب التوصيل الرأسي بين الأعمدة الأمامية ويبقى في مكانه حتى عند فتح الزجاج الأمامي. ويسمح ذلك لمرآة الرؤية الخلفية في البقاء في مكانها حتى مع خفض الزجاج الأمامي.

تتميز الأبواب المصنوعة من الألومنيوم الخفيف وعالي القوة بختم قياس المفك السداسي مباشرة على المفصل لمعرفة قياس المفك المطلوب لإزالة الأبواب بسهولة تامة. ويتم توفير مجموعة العدة والمفكات السداسية اللازمة لنزع الأبواب وخفض الزجاج الأمامي كمعدات قياسية.

ويتشارك طرازا»جلاديتور أوفرلاند«وجلاديتور روبيكون» خيار أغطية سقف صلبة من ثلاثة أجزاء بلون هيكل السيارة، يمنح السيارة مظهراً مميّزاً بينما يتيح غطاء السقف باللون الأسود والمؤلّف من ثلاث قطع لطرازات «روبيكون»، مزيداً من الخيارات للمغامرات في الهواء الطلق. ويمكن إزالة السقف الصلب وتثبيته بسرعة وسهولة بفضل لوحتي «فريدوم» ومزالج الفتح والغلق السريع. وتتيح عشرات الخيارات المُتاحة من صيغ الأبواب والأبواب والزجاج الأمامي المختلفة إعدادات لا نهاية لها.

ويجمع تصميم جيب جلاديتور ما بين الأسلوب الأصيل والراحة والمزايا البديهية. وتتمتّع المقصورة بدقة حرفية عالية والمواد عالية الجودة. وتتميّز المنصّة الوسطية المستوحاة من إرث العلامة بشكلها الأنيق والبسيط وهي تأتي لتكمّل التصميم الأفقي للوحة الأجهزة والعدادات وتتميّز بلمسات نهائية مختلفة لكلّ خيار من الطرازات. كما أنّ جميع المزايا الوظيفية، بما في ذلك مفاتيح التحكم في المناخ ومستوى الصوت، ومنافذ شحن الوسائط ومنافذ الاتصال، ومفتاح التحكم في إيقاف المحرك (ESS) منحوتة بشكل يسهل التعرّف عليها، وتقع كلّها في موضع يسهل على ركاب المقاعد الأمامية الوصول إليها.

وتضمّ المنصّة الوسطية شاشة لمسية قياس 7 بوصات أو شاشة لمسية اختيارية قياس 8.4 بوصات من الجيل الرابع من نظام «يوكونيكت».

وتتميّز المقاعد الخلفية بتصميم فريد يسمح بإحكام إغلاقها في مكانها لتوفير مساحة تخزين آمنة خلف ظهر المقاعد كما ويمكن غلقها لتصبح مسطّحة من أجل الوصول إلى منطقة التخزين في الكابينة الخلفية وتوفير أرضية تحميل مسطّحة أكبر للأغراض الأكبر حجماً. ذلك، وتتمتّع المركبة بحلول تخزين ذكية عبر مختلف أرجائها، بما في ذلك الجيوب المصنوعة من شبك متين يدوم طويلاً تمتدّ على طول الأبواب إضافة إلى عدد من الأماكن المخصصة لأجهزة الهواتف المتحرّكة. ويمكن أيضاً طي وسائد المقعد الخلفي في وضع «استاد» للكشف عن صندوق تخزين مفتوح قياسي، والذي يستخدم المساحة الموجودة أسفل المقعد لتخزين أغراض مختلفة. يوفر الصندوق القابل للقفل الاختياري مساحة تخزين آمنة عند إزالة السقف أو الأبواب.

وتتميّز «جيب جلاديتور» الجديدة عن سواها بوظائفها الشاملة ومزاياها سهلة الاستخدام. وتتميّز طرازات «روبيكون» فقط بكاميرا أمامية للقيادة على الطرق الوعرة تسمح برؤية العوائق الموجودة على الطريق بشكل سهل، وهي مثبّتة خلف الفتحة الوسطى من الشبك ذات السبع فتحات في سيارة «جلاديتور» ويمكن الوصول إليها من خلال تطبيق Off-road Pages. وتساهم الكاميرا الأمامية التي يتمّ تثبيتها لأول مرة على الإطلاق في طراز جيب في تعزيز الوظائف التي توفّرها «جلاديتور»، وبالتالي تعزيز مستويات السلامة عند القيادة على الطرقات الوعرة.

لمزيد من المزايا العملية، تتميّز الكاميرا بوظيفة التنظيف الذاتي التي تضمن الحفاظ على نظافتها حتى بعد التعامل مع أشد الطرقات وعورة وصعوبة.

وتشمل التحسينات الصوتية مضخم صوت اختياري ومكبر صوت لاسلكي محمول مثبتين خلف المقعد الخلفي، مما يتيح للعملاء نقل موسيقاهم معهم إلى أي وجهة يختارون سواء كانوا متجهين إلى الشاطئ أم يرغبون في مواصلة سيرهم على الطرقات الوعرة. وتضيء مصابيح LED الموجودة على الكسوتين الربعيتين في الصندوق مساحة التخزين وقاعدة إرساء مكبّر الصوت اللاسلكي.

وتضمّ مجموعة محرّكات «جيب جلاديتور» الجديد كلياً محرّك «بنتاستار» المجرّب من ستّ أسطوانات بشكل V (V6) سعة 3.6 ليترات، والمتوافر في الشرق الأوسط.

ويولّد محرّك «بنتاستار» من مجموعة فيات كرايسلر 285 حصاناً و347 نيوتن متر من العزم، ويضمّ خاصية وقف المحرك عند الوقوف كتجهيز قياسي. وقد صُمم المحرك ليعطي نطاق عزم واسعاً مع تركيز على منح العزم على سرعة دوران منخفضة، وهذه ميزة مهمة للتعامل مع الطرق الوعرة للغاية.

وتتميّز «جيب جلاديتور» الجديدة بناقل حركة أتوماتيكي بثماني سرعات، مما يحسّن أداء المحرك على الطرق الوعرة ويؤمّن طاقة سلسة وفعالة عند السير بسرعات مناسبة للطرقات السريعة. وناقل الحركة الأتوماتيكي بثماني سرعات هو تجهيز قياسي على كل طرازات «جلاديتور» وكل خيارات المحركات.

ويمنح «جيب جلاديتور» قدرات أسطورية على الطرقات الوعرة بفضل نظامَي دفع رباعي متطورين. ويضمّ نظام «كوماند تراك للدفع الرباعي»، وهو تجهيز قياسي على طرازَي «سبورت» و«أوفرلاند» علبة تحويل بسرعتين مع نسبة 2.7:1 للسرعة المخصّصة للمجال المنخفض، مع محورين أمامي وخلفي متينين من نوع «دانا 44» من الجيل الثالث مع نسبة 3.73 للمحور الخلفي.

وعلى طراز «جلاديتور روبيكون» يضمّ نظام «روك تراك للدفع الرباعي» محوراً خلفياً متيناً من نوع «دانا 44» مع نسبة 4:1 للسرعة المخصّصة للمجال المنخفض.

وتقدّم طرازات «جلاديتور روبيكون» حركة ومدى حركة محسّنة لمجموعة التعليق بفضل قدرة فصل عمود التوازن إلكترونياً، وهذه ميزة تنفرد فيها السيارة في فئتها. ومع ناقل الحركة الأتوماتيكي بثماني سرعات، تتميّز «جلاديتور ربيكون» بنسبة زحف مذهلة تبلغ 77.2:1، مما يجعل تخطّي أي عائق على الطريق الوعرة مسألة سهلة.

ويقدم نظاما «كوماند تراك» و«روك تراك» كلاهما إدارة عزم دائمة، مما يعطي تماسكاً محسّناً عندما تكون الطرق وعرة أو زلقة. ويمكن اختيار ترس تفاضلي خلفي بانزلاق محدود في طرازي «سبورت» و«أوفرلاند» لتأمين المزيد من العزم والتماسك على الطرق الوعرة أو الزلقة، كما هو الحال عند القيادة على الرمل أو الحصى أو الثلج أو الجليد.

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