«مجموعة قرقاش» تفتتح أول متجر سيارات «أيه إم جي» في العالم بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

نجحت «مجموعة قرقاش» في توسيع شبكة مبيعات سيارات «مرسيدس ـ بنز» بشكلٍ جديد يُوفّر الفخامة ويُقدّم تجربة عصرية لا تضاهى إلى عملائها، وفي هذا الإطار قامت بتقديم تجربة مثالية لعملاء العلامة التجارية «Mercedes-AMG» من خلال أول متجر «AMG» مستقل لها في الإمارات، وذلك في إطار اتفاق حصري مع «ميركس للاستثمار»، وهو مشروع مشترك بين «دبي القابضة» و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، وتتولّى إدارة وجهات عصرية رائدة ومتنوعّة في دبي والتي تشمل «سيتي ووك» و«ذا بيتش» و«لا مير».

وبحلول منتصف عام 2021، سيفتح متجر «AMG» الجديد أبوابه في «سيتي ووك»، وهي وجهة عصرية رائدة في قلب دبي، ليتمتع بموقع نابض بالحياة يضم عوامل جذب رئيسية تشمل «كوكا كولا أرينا» و«ذا جرين بلانيت»، سوف يُضيف الشكل الجديد إلى شبكة المبيعات الحالية لمعارض قرقاش مرسيدس-بنز في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وسيجمع متجر «AMG»، الذي سيتم إطلاقه ضمن مفهوم مبيعات التجزئة الهجين، بين ثلاث تجارب مختلفة يتم تقديمها داخل نفس المنشأة بما في ذلك صالة عرض ومتجر ومقهى، وستضم المنشأة مجموعة حصرية مختارة من الإكسسوارات عالية الجودة التي تعزز من نمط الحياة العصري والتي تتوفر من متجر «AMG»، وستكون تشكيلة الخدمات المقدمة هي الأولى من نوعها في العالم، كما سوف تسمح العروض المميزة للعلامة التجارية “AMG” بجذب شرائح جديدة من العملاء للعلامة التجارية.

وسيقدم متجر «AMG»، الذي يقع في شارع السعادة، تجربة عصرية متكاملة؛ حيث يشغل مساحة قدرها 743 متراً مربعاً، مما يتيح للعملاء والمشجعين فرصة تجربة المزايا الرائعة للسيارات الرياضية التي تحمل العلامة التجارية المميزة لمنطقة «أفالترباخ» الألمانية، وسيُلقي المعرض نظرة متعمقة على عالم «Mercedes-AMG»؛ حيث سيتوافر خبراء مدربون تدريباً خاصاً في سيارات «AMG» لتقديم معلومات مُفصّلة وإرشادات مُخصّصة.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: لطالما كانت ومازالت قرقاش ملتزمة دوماً بتقديم أفضل تجربة للعملاء وأكثرها تميزاً، لذا، فإن افتتاح أول متجر AMG مستقل لنا في سيتي ووك بشكله العصري الفريد سيكون بمثابة إضافة كبيرة لشبكتنا المتطورة بدولة الإمارات والتي تقدم تجربة حصرية لعشاق سيارات AMG، وستكون الفرصة السانحة لتجربة مجموعة سيارات AMG على الطريق، بفضل توفير منطقة مخصصة لتجربة القيادة، هي الميزة التي تبلغ أوجها في العرض المقدم للعملاء وتمثل عرض البيع الفريد في هذه البيئة الحضرية.

فيما علّق شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميركس للاستثمار، على الإضافة الجديدة لمنطقة سيتي ووك قائلاً: «إن استضافة متجر AMG في سيتي ووك يتناسب على نحوٍ طبيعي مع التزام ميركس بإنشاء مكان استثنائي والتركيز على إضافة قيمة طويلة الأمد لسكان إمارة دبي؛ حيث تتبنى ميركس للاستثمار أسلوب الإدارة التعاونية والنهج التّشاركي الذي يعتمد على شعار الشركة (جميعنا معنيون) بهدف تعزيز الخبرات مع المستأجرين التابعين لها وأصحاب المصلحة فيها والمجتمع من حولها».

وأشار فيليب شيمر، الرئيس التنفيذي لشركة «Mercedes-AMG GmbH»، إلى أن «متجر AMG الأول في العالم سيكون إضافة فريدة ورائدة على الصعيد العالمي إلى شبكة AMG للبيع بالتجزئة، ونحن سعداء للغاية باتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا الداعمة لتحقيق الفخامة مع جودة الأداء في إطار شراكتنا الموثوقة مع قرقاش عبر إرساء معيار جديد لتجربة العلامة التجارية AMG في دبي».

وسيتم توفير مجموعة واسعة النطاق من السيارات التي تضم أحدث الطرازات لتجربة القيادة؛ حيث سيتمكن الزوار من تجربة سحر سباق السيارات الحقيقي. سوف يعتمد تصميم متجر “AMG” المرتقب افتتاحه على ميزات التصميم الراسخة والمعهودة لمراكز العلامة التجارية “AMG” مع دمج مجموعة من العناصر الفردية التي تؤكد على الطابع الفريد للتصميم الجديد، وتعبيراً عن تركيز المنشأة القائم على التجربة، تكون صورة العلامة التجارية التي يتم نقلها عبر المتجر موجهة بشكل كبير نحو خوض سباقات السيارات والتمتع بفخامة الأداء، مما يمنح الزوار شعوراً حقيقياً بأنهم يمثلون جزءاً من «أسرع عائلة في العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز