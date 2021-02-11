العرض العالمي الأول لـ «أودي إي ترون جي تي» عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

من خلال عرض القيادة المفعم بالحيوية والعرض العالمي الأول الذي يضم مشاركين من كبار الشخصيات، قدمت أودي السيارة الجديدة التي تحتل صدارة السيارات الكهربائية، سيارة Audi e-tron GT. وعرضت العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع، على مدار فعاليتين في الاحتفال بـ «يوم التطور» عبر الإنترنت، أبرز مزايا سيارة غران توريزمو الكهربائية بالكامل: الأداء الديناميكي الفائق والتصميم الأنيق والاستدامة.

وقال ماركوس دوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أودي إيه جي: صممت سيارة e-tron GT غران توريزمو من أجل المستقبل. ويعتبر شكلها الخارجي مرادفاً للتصميم الفاخر للسيارات، حيث تقدم أداء فائقاً لا مثيل له، وتجسد التنقل الكهربائي بأعلى مستويات الأناقة. وتحتل السيارة مكانة خاصة بفضل مفهومها المستدام«. وأضاف:»لا تقدم السيارة الاستدامة عبر مفهوم القيادة فحسب، بل إن عمليات الإنتاج بالكامل في مصنع «بولينغر هوفه» تستخدم الطاقة المحايدة للكربون. يبعث ذلك برسالة مهمة، بالنسبة للموقع والعاملين ومستقبل أودي.

كما أرست أودي معياراً جديداً من خلال العرض العالمي الأول عبر الإنترنت، «يوم التطور». فقد تم تقديم سيارة Audi e-tron GT من خلال فعاليتين رقميتين: ففي فعالية «تسارع التطور»، أوضح لوكاس دي غراسي، سائق فورمولا إي ورجل الأعمال المناصر للاستدامة، مع نيكو روسبيرغ، بطل العالم لسباقات فورمولا 1، الأداء الديناميكي الفائق لسيارة Audi RS e-tron GT مقارنة بسيارة Audi e-tron FE07، سيارة أودي الحالية الخاصة بسباقات فورمولا إي. وتم تسليط الضوء على الأداء الديناميكي للسيارة الجديدة من خلال جولة على حلبة مركز أودي لتجربة القيادة في نيوبورغ أن در دوناو.

وتم تقديم أودي سيارة Audi e-tron GT للجمهور للمرة الأولى خلال فعالية «الاحتفال بالتطور». وأثناء العرض الذي أقيم عبر الإنترنت على مدار ساعة، قدّم ماركوس دوسمان وهيلديجارد وورتمان، عضوة مجلس الإدارة للمبيعات والتسويق، إلى جانب أبطال أودي الآخرين مثل هنريك فيندرز نائب الرئيس الأول لعلامة أودي، ومارك ليشته رئيس قسم التصميم، أبرز مواصفات السيارة الجديدة.

وأبرز البرنامج المتنوع التوجه المستقبلي لأودي، فمن خلال التأكيد على أهمية التصميم والاستدامة والأداء، قدّم الممثل والمنتج توم هاردي والمصممة ستيلا مكارتني ونيكو روسبيرغ آراءهم وأفكارهم الشخصية. وكانت الموسيقى المصاحبة لإزاحة الستار عن السيارة من تأليف المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية جانيل موناي، فيما قاد المشرف على العرض، ستيفن غاتين، الجمهور خلال العرض.

وقدم مهرجان «جرين تيك»، الشريك المؤسس لمنصة الاستدامة، وأودي جائزة «جرين فيوتشر» للمرة الأولى في إطار العرض العالمي الأول لسيارة Audi e-tron GT. وتُمنح الجائزة، التي تمثل جزءاً من جوائز «جرين أواردز»، للمشاريع والأشخاص الذين يروجون للتوسع الحضري الصديق للبيئة ويقدمون في نفس الوقت مساهمات قيّمة في تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية.

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