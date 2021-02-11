«كاي تي إم» تختار «رويال سويس» مركز صيانة معتمداً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إيه إن بي أوتوموبيلز»، الوكيل الحصري لعلامة «كاي تي إم» التجارية في الإمارات، عن اختيار «رويال سويس لخدمات السيارات» شريكاً لمبيعات التجزئة والخدمات في السوق المحلّي، حيث تُعنى بالمجموعة المتميّزة من الدرّاجات النارية الرياضية عالية الأداء المخصَّصة للطرقات العادية والدروب الوعرة، بالإضافة إلى السيارة الرياضية الخارقة طراز «KTM X-BOW» الجديدة، التي تصدّرت العناوين حول العالم خصوصاً مع إطلاق طرازين جديدين رائعين العام الماضي هما «GTX 2020» و«GTConcept 2020».

وبفضل الشراكة الجديدة، يمكن الآن للمالكين الحاليين والمحتمَلين لسيارة «X-BOW» الاستفادة من الخدمات الاحترافية، التي يقدّمها مركز مبيعات وخدمات «كاي تي إم» المعتمَد في الإمارات وذلك للمرّة الأولى منذ سنوات عدّة.

ويتميّز المركز الموجود في دبي بكونه يضم في فريقه عدداً من الأخصّائيين والفنيين المجازين من «كاي تي إم»، والذين يستخدمون أحدث التجهيزات ويتمتّعون بالمعرفة والخبرات اللازمة، للتعامل مع هكذا مركبة عالية التطوّر والدقّة من ناحيتي السلامة والأداء، أكان ذلك أثناء سيرها على حلبات السباق أم على الطرقات العادية.

وتشكّل «KTM X-BOW» التعبير الأمثل من «كاي تي إم» عن السيارة الرياضية الخارقة للقرن الحادي والعشرين، وهي تُعدّ سيارة الإنتاج الأولى في العالم ذات هيكل أحادي مصنوع بالكامل من مركَّب الكربون يبلغ وزنه 80 كيلوغراماً فقط، بينما في الوقت ذاته يوفر مستويات استثنائية من السلامة.

أما المزايا الإيروديناميكية، التي جرى تعزيزها كي تتوافق تماماً مع سيارة سباقات مثلها مكشوفة العجلات، فتولّد ما يصل إلى 400 كيلوغرام من القوّة السفلية الضاغطة عند السير بسرعة 200 كيلو متر بالساعة، مع ما يصل إلى 2G من قوى التسارع الجانبي، وهو ما يفوق بكثير أي سيارة أخرى مسموح لها قانوناً بالسير على الطرقات العادية. وتقوم حالياً العلامة التجارية النمساوية بتسويق خمسة طرازات ملفِتة يمكن الحصول عليها كلّها عبر «رويال سويس لخدمات السيارات».

وقال أنطوني بو خاطر، المدير التنفيذي لشركة «إيه إن بي أوتوموبيلز»: نفخر بصفتنا الوكيل الحصري لعلامة «كاي تي إم» التجارية في الإمارات باختيار «رويال سويس لخدمات السيارات» مركزاً معتمَداً لخدمة وصيانة سيارة «KTM X-BOW»، وبالتالي فإننا نضمن عبر هذه الخطوة حصول عملاء «X-BOW» على الخدمات التي تتخطّى توقّعاتهم حرصاً منا على منحهم تجربة ملكية سلسة وممتعة باستمرار. وأشير إلى أن هذه الشراكة تأتي في أوقات مناسبة جداً خصوصاً مع إعلان «كاي تي إم» مؤخراً عن الطرح القادم لطراز «X-BOW GTX» والذي يُعتبَر سيارة جديدة بالكامل مصنوعة من ألياف الكربون بنسختين اثنتين، واحدة للسباقات، وأخرى للسير على الطرقات العادية، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالمعايير إلى مستويات أعلى في العديد من المجالات.

من جهته، قال فهد الحميري، مدير الشركة في «رويال سويس لخدمات السيارات»: تُعدّ «X-BOW» سيارة فائقة الرشاقة وهي قادرة على كسر الأرقام القياسية على الحلبات لتلك التي تسجّلها بعض أغلى السيارات الخارقة، وذلك بفضل هندستها الدقيقة وبنيتها خفيفة الوزن. ويتميّز فريقنا في «رويال سويس لخدمات السيارات» بكونه يتمتّع بخبرة واسعة في العمل على هكذا مركبات دقيقة التصميم والهندسة، لذا كان من الطبيعي لنا السعي لإنشاء علاقة رسمية مع «كاي تي إم الإمارات». ونحن نتطلّع بالفعل لتطوير العلاقة أكثر مع العملاء الحاليين والمحتمَلين المهتمّين بهذه السيارة الرياضية الأيقونية.

ويعتبَر «رويال سويس لخدمات السيارات» أحد المراكز الجديدة لصيانة وتصليح السيارات في الإمارات وتم إطلاق الشركة في دبي عام 2020، وهي تقدّم خدماتها لأكثر من 22 علامة تجارية مختلفة من السيارات الأوروبية الفاخرة والرياضية الفائقة، بحيث توفر الدعم في مجال الخدمات والصيانة وفق أعلى معايير الجودة لصالح العملاء من مختلف أنحاء الإمارات، وذلك مباشرة عبر منشآتها الحاصلة على تصنيف 5 نجوم من «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس».

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