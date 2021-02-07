«العربية للسيارات نيسان» تمدد عروض «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

رغم اختتام فعاليات مهرجان دبي للتسوق، قررت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، مواصلة عروضها الجذابة.

وجاء هذا القرار استجابة للطلب المتزايد على عروضها، ما دفعها إلى تمديد بعض عروض مهرجان دبي للتسوق، لإضفاء إشراقة متميزة لعملائها خلال شهر فبراير الجاري.

وستكون كل سيارة نيسان جديدة يتم شراؤها من العربية للسيارات خلال هذا الشهر معززة بعدد من المزايا الإضافية، بما في ذلك الضمان لخمس سنوات، والخدمة لثلاث سنوات، والتأمين لسنتين، والتسجيل لسنة واحدة.

ويسري العرض عبر مجموعة موديلات علامة نيسان، مثل طرازها المتميز "إكس – تيرا" الذي تم إطلاقه حديثًا، و "نيسان باترول" السيارة الأسطورية الكلاسيكية، و "ماكسيما" متعددة الاستخدامات الثرية بالكثير من التقنيات العصرية، و "نيسان ألتيما" بمواصفاتها الجيدة للغاية، إضافة إلى "نيسان صني" الجديدة كلياً.

وتدعو الشركة عملاءها لزيارة أي من صالاتها في دبي أو الشارقة أو المناطق الشمالية أو موقعها الإلكتروني Nissan-dubai.com قبل بداية مارس المقبل، للاستمتاع بالكثير من المزايا التي تتجاوز ما كانت تقدمه خلال مهرجان دبي للتسوق. ويمكن للعملاء المهتمين أيضًا زيارة الموقع التفاعلي لصالة العرض الافتراضية، وحجز مكالمة عبر الفيديو أحد مستشاري المبيعات، وطلب تجربة قيادة من المنزل، لشراء السيارات التي يفضلونها براحة تامة من منازلهم.

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