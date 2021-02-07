«بيجو» تطرح سيارتها العصرية «2008 SUV» الجديدة كلّياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت «بيجو» عن سيارتها «SUV» طراز 2008 الجديدة كلّياً في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعدّ «بيجو 2008» الجديدة العضو الثالث ضمن مجموعة مركبات الـSUV الأنيقة من العلامة التجارية الفرنسية، وهي تشكّل تعبيراً عصرياً جداً عن متعة القيادة الحقيقية والمرنة، التي تمثّل رؤية العلامة التجارية لمستقبل مشوّق.

وقام المصنِّع الفرنسي للسيارات عبر "بيجو 2008" الجديدة بتصميم سيارة ستعزّز أكثر مجموعة من الطرازات، حيث توفر مستويات عالية من القوّة والكفاءة، وهي تُعتبَر سيارة مرنة تستمر بالتعبير عن ميّزة التناغم بين التقنية والتصميم ومتعة القيادة.

وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي لدى «Groupe PSA» في مجلس التعاون الخليجي: تشكّل «2008» إضافة بارزة إلى مجموعة طرازاتنا الرائعة الموجودة في المنطقة. فهي تتمتّع بالقوّة وبتصميم فريد وتلبّي طموحاتنا في فتح صفحة جديدة متميّزة من تاريخ مركبات الـ «SUV» لدى «بيجو». ويسعدنا أن نعزّز مجموعتنا أكثر من خلال الدمج بين التصميم الأنيق والراحة الفائقة والتقنيات الحديثة المتطوّرة وتوفيرها لصالح عملائنا في مجلس التعاون الخليجي.

وتحتل «2008» الجديدة موقعاً أساسياً ضمن مجموعة ’بيجو‘ عبر قوّتها وتصميمها المتميّز، وتأتي إلى المنطقة مع نسختين مختلفتين من المحرّكات بما فيها محرّك سعة 1.6 ليتر مقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ويولّد قوّة تبلغ 115 حصاناً وعزماً مقداره 150 نيوتن-متر. كما أن هناك محرّكاً قوياً مع شاحن توربيني متصل بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهو يولّد قوّة قدرها 155 حصاناً وعزماً يبلغ 240 نيوتن-متر لمحبين القيادة الديناميكية المحسنة.

ويتوافق المحرّكان مع أحدث معايير Euro 6، ولقد خضعا لاختبارات مناخية قياسية وناجحة قبل إطلاق المركبة في المنطقة. ولا تتمتّع المحرّكات بالقوّة والاعتمادية العالية فحسب، بل تَعِد أيضاً بتحقيق كفاءة لا تُنافَس باستهلاك الوقود، مع المعدّل الخاص لمحرّك EC5 عند 14.7 كلم/ل ومعدّل محرّك EB2 عند 17.8 كلم/ل.

وتحظى شاشة اللمس الوسطية بموضع مثالي وتتضمّن سبعة مفاتيح تحويل بنمط ’مفاتيح البيانو‘ يتم عبرها تشغيل خصائص نظام i-Cockpit® الرئيسية بما في ذلك الراديو، مكيّف الهواء، الملاحة، وضعيات ضبط المركبة، الهاتف، انعكاس الهاتف والإنارة المزاجية.

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