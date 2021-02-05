«هيونداي سانتا في» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، عن وصول الطراز الجديد من «سانتا في»، سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات من فئة «الكروس أوفر» متوسطة الحجم. ويعتبر هذا الطراز مزيجاً كلاسيكياً يجمع بين الأناقة والقوة، بعد أن قدم تعريفاً جديداً لتجربة القيادة منذ إطلاقه، مع تزويد الطراز الأخير بميزات تقنية مذهلة، تضاف إلى التصميمات الخارجية الرائعة التي تعزز المفهوم الأساسي لسيارات الدفع الرباعي.

وتشمل الميزات الرئيسية للطراز الجديد، المنصة الجديدة للهيكل، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، والنظم المساعدة على تجنب الاصطدامات الخلفية والأمامية وضمان الثبات عند الدوران، ما يضمن سلامة السائق والركاب مهما كانت وجهة القيادة. وتم تعزيز تصميم الطراز بالعديد من تقنيات السلامة الأفضل في فئتها، ليظل السائق مسيطراً طوال الرحلة، بالاعتماد على عدد من الأدوات والأنظمة، مثل شاشة الرؤية للكشف عن النقطة العمياء.

وتكشف السيارة عن أداء رائع بالمعنى الحرفي للكلمة. وبفضل محركي البنزين بسعة 2.5 و 3.5 لتر، إلى جانب خيارات تحديد أسلوب القيادة، فإنها تضمن للسائق تجربة قيادة مميزة، على نحو يتجاوز الحدود والتوقعات، والاستمتاع بالحرية التي تأتي مع أفضل مستويات القيادة.

ورغم الكثير من السمات القوية التي يتمتع بها هذا الطراز، لم يؤثر ذلك على خصائص الراحة، لاسيما أن الخطوط الداخلية صممت بعناية فائقة، مع توفير مساحة واسعة بين المقاعد للدخول والخروج بسهولة، كما تسمح بحمولة كافية. ويعزى ذلك إلى التصميمات الداخلية الفريدة التي تتجاوز توقعات العملاء. ويتوافر الطراز الآن في جميع صالات عرض جمعة الماجد بدولة الإمارات.

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