«جي إم سي يوكون دينالي 2021».. تميّز على طرقات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تُعتبَر «دينالي» القمّة الأعلى في جبال أمريكا الشمالية الشاهقة. وهي بكل ما تتمتّع به من تألّق ومهابة تمنح اسمها أيضاً لقطاع السيارات، حيث ترمز «دينالي» إلى أعلى المعايير، وتمثّل القمّة في مجال التصميم الراقي والمواد الأصيلة والخبرات الواسعة منذ أكثر من 20 سنة لدى «جي إم سي». وبينما تتمتّع كل مركبات «جي إم سي»برحلة قيادة راقية ومشوّقة فعلاً، إلا أن فئة تجهيزات «دينالي» تمنح تجربة مختلفة من الدرجة الأولى.

ومن بين كل الطرازات، يبرز «جي إم سي يوكون دينالي» للعام 2021 الغني بالتقنيات المبتكَرة والذي حظي بتركيز قوي على التصميم، ليرتقي بتجربة «دينالي» إلى مستوى أعلى ويكون رائداً أيضاً ضمن فئته*.

يتمتّع «يوكون دينالي» للعام 2021 بشكل خارجي مهيب ومتطوّر، بحيث يسيطر على مجمل المشهد العام، أكان مركوناً أم يتباهى بحركته أينما تواجد. وبالحديث عن المظهر، لا بد من ذكر شبك Galvano الكرومي الحصري من «دينالي» الذي يتميّز الآن بحجم أكبر وتفاصيل إضافية أكثر من أي وقت مضى، حيث يحوي نمطاً بُعدياً دقيقاً يشتمل على ما يزيد على 10,000 سطح عاكس مفرَد، وهو ما يجعله لافتاً للأنظار، بحيث لا يمكن أن تخطئه العين.

وهذا ليس كل شيء، إذ يتألّق «جي إم سي يوكون دينالي» للعام 2021 أيضاً بميّزة الإنارة الأمامية الحصرية من «جي إم سي»، والتي تتخذ شكل حرف C، وهي تبرز من خلال «شفرة إنارة» واضحة تنير عبر تقنية LED الأضواء النهارية الجارية بشكل متناسق، وهو ما يساعد «جي إم سي يوكون دينالي» على كشف الطريق أمامه بوضوح طوال الوقت، بغضّ النظر عن الظروف المناخية أو الوقت في اليوم.

أما بالنسبة لتصميم المركبة الداخلي، فإنه يُشكّل تجربة راقية بحد ذاتها. فللمرّة الأولى وبناءً لطلبات العملاء، يقدّم «يوكون دينالي» مقصورة حصرية مع مقاعد فريدة وأربعة خيارات من أنماط الألوان الخاصّة – كل منها بشخصية منفردة لمنح المزيد من إمكانات وفرص التخصيص.

إلى جانب هذا، تتميّز الأسطح الجلدية الفاخرة بكونها مقطَّعة ومخاطة يدوياً وفق نمط «دينالي» الفريد والمنظَّم لمنح إحساس راقٍ جداً، خصوصاً أن كل شيء يكمن عادة في التفاصيل الدقيقة!

ولا تنحصر مزايا «دينالي» بالمظهر فقط، بل ينطبق هذا أيضاً على الجوهر طبعاً. فهذه الفئة من التجهيزات تتألّق من خلال احتوائها على تقنيات حديثة راقية من المستوى الأعلى، بحيث تُبقي السائقين والركّاب في مقدّمة كل شيء.

ومن بعض الخصائص التي تميّز هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، هناك التنبيه الخاص بعبور المشاة في الخلف بهدف تعزيز مستويات السلامة وراحة البال أكثر.

كما يأتي «جي إم سي يوكون دينالي» مزوَّداً بنظام تعليق هوائي متكيّف عند الزوايا الأربع رائد بفئته، وذلك توازياً مع ميّزة التحكّم المغناطيسي بالركوب من الجيل الرابع، مما يسهم بتعزيز أداء القيادة، ويجعل الرحلة من الأكثر راحة على الإطلاق.

وزيادة في التميّز، تتألّق المركبة بعجلات فخمة قياس 22 بوصة وفتحة سقف بانورامية، إضافة للعديد من الخصائص الأخرى المتوفرة في «جي إم سي يوكون دينالي» للعام 2021. ويرتقي «جي إم سي يوكون دينالي» بمستويات ثقة ورضى العملاء للأعلى خلال القيادة اليومية، وذلك بفضل القوّة والكفاءة المعزَّزة اللتين يتمتّع بهما.

فهو يأتي مع أقوى محرّك ضمن فئة مركبات الـSUV كاملة الحجم، حيث يحوي محرّك V8 جديد بالكامل سعة 6.2 ليتر مع ميّزة الإدارة الديناميكية للوقود، وقوّة قدرها 420 حصاناً هي الأفضل بفئتها. وبالتالي، تمنح قيادة «يوكون دينالي» إحساساً فريداً بالطاقة والاعتزاز وتحقيق الإنجازات أينما كانت الوجهة.

تجدر الإشارة إلى أن فئة تجهيزات «دينالي» ساهمت كثيراً بتمكين «جي إم سي» من تحقيق نمو ثابت على مدى السنوات الماضية، إلا أن «يوكون دينالي» للعام 2021 يمنح العملاء تجربة من مستوى آخر بفضل ما يتمتّع به من معايير عالية رائدة بفئتها تمكّنه من المضي قُدُماً في رحلة التميّز التي يسير بها.

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