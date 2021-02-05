المصدر: نيويورك - د ب أ

انتشرت في كوريا الجنوبية واليابان أنباء بأن شركة «أبل» تبحث عن شريك لتطوير سيارتها الكهربائية، إذ ارتفعت أسهم شركات السيارات الكبرى بعد تقارير عن مناقشات مع الشركة المصنعة لهواتف «آيفون»، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة كيا موتورز تجري محادثات مع شركاء محتملين بشأن خطة لتجميع سيارة من تصميم شركة أبل. وقالت صحيفة «نيكاي» بصورة منفصلة إن شركة أبل تجري مناقشات مع ست شركات لصناعة السيارات على الأقل.

وظهرت التكهنات بشأن مشروع أبل السري لتصميم سيارتها الخاصة وبيعها في ديسمبر بعد توقف دام عدة سنوات، فيما ورد ذكر شركة «هيونداي موتور» المالكة الجزئية لشركة «كيا» كشريك محتمل.

والسؤال الرئيس هو ما مدى جدية شركة أبل في التعامل مع شركة تسلا، وغيرها من شركات تصنيع السيارات الكهربائية، وما إذا كانت قررت أنها ستحتاج إلى مصنع كبير بالفعل حتى تتمكن من طرح منتجها الخاص؟

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