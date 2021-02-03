«دايملر» الألمانية تقسم نفسها إلى شركتين مستقلتين

المصدر: شتوتغارت - د ب أ

أعلنت مجموعة دايملر الألمانية للسيارات اليوم تقسيم نفسها إلى شركتين مستقلتين.

وأوضحت دايملر أن الشركتين اللتين ستقسم أعمالها عليهما هما مرسيدس بنز للسيارات والسيارات الفان، ودايملر تراك للشاحنات والحافلات.

ومن المنتظر تقسيم الخدمات المالية وخدمات التنقل، التي لا تزال قسماً خاصاً في الوقت الراهن، على الشركتين الأخريين.

وأضافت دايملر أنها تهدف إلى إتمام طرح شركة دايملر تراك للاكتتاب في البورصة في فرانكفورت خلال العام الحالي.

وتنوي المجموعة نقل حصة الأغلبية في دايملر تراك إلى مساهمي دايملر الحاليين، كما أعلنت دايملر أنها تسعى إلى استيفاء الشروط الخاصة بالاكتتاب لإدراج الشركة على مؤشر داكس الرئيسي في البورصة.

وذكرت المجموعة أنه يتعين اتخاذ القرار النهائي بشأن التقسيم المزمع خلال جلسة استثنائية للجمعية العمومية في الربع الثالث من العام الحالي.

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