فولكسفاجن تعتزم منافسة جوجل ببرمجياتها الخاصة

المصدر: هامبورج - رويترز

قال رئيس وحدة سيارات أودي الفارهة التابعة لفولكسفاجن اليوم، إن شركة صناعة السيارات الألمانية تعتزم أن تطوّر بنفسها أغلب البرمجيات التي تحتاجها لسياراتها الذاتية القيادة.

وقال ماركوس دويسمان، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة فولكسفاجن مسؤول عن الأبحاث والتطوير، إن شركة صناعة السيارات لا تمانع في أن يكون هناك تعاون مباشر في بعض المجالات.

وأضاف قائلاً: «لكننا سنطوّر أغلب البرمجيات بأنفسنا في المستقبل».

وبسؤاله عما إذا كانت فولكسفاجن تعتبر جوجل التابعة لألفابت معياراً لتطوير البرمجيات، قال دويسمان إنها تريد على الأقل أن تكون على نفس المستوى.

وأضاف «نحن نقبل التحدي».

وتعمل دايملر وفولكسفاجن على نظامي التشغيل الخاصين بهما للسيارات ذاتية القيادة لضمان فرصهما في المنافسة مع شركات كبرى للتكنولوجيا مثل أبل وأمازون في مجال بيانات السيارات الكهربائية.

وبالرغم من دعوات للتحالف مع منافسين، تخطط فولكسفاجن حتى الآن للعمل في ذلك بمفردها، مشيرة إلى مكانتها كثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وقال دويسمان: «لنا حجم يجعلنا نرغب في التعاون مع أنفسنا في البداية»، مضيفاً أن فولكسفاجن واثقة من أنها يمكنها وضع معايير جديدة في تطوير البرمجيات.

وأضاف المسؤول التنفيذي بأودي أنه إذا أرادت شركات أخرى الانضمام في هذه المعايير فسيتسنى لها تفعل ذلك.

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