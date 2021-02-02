262 مليون يورو أرباح فيراري الفصلية

المصدر: مارانيلو - د ب أ

أعلنت شركة فيراري الإيطالية للسيارات اليوم ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي لتعوض بذلك جزءاً من الأعباء التي تحملتها بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الشركة المصنعة للسيارات أن صافي أرباحها في الفترة المشار إليها وصل 262 مليون يورو مقابل 167 مليون يورو في نفس الفترة من 2019.

ووصل إجمالي صافي أرباح الشركة في العام الماضي إلى 609 مليون يورو بتراجع 13%.

وتراجعت عمليات التسليم في مجمل العام وقد أمكن تعويض التراجع جزئياً بفضل التحسن في النصف الثاني، وذكرت الشركة أن من الدلائل تشير بقوة إلى أن العام الحالي سيشهد تعافياً.

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