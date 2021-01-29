دعم إماراتي مدروس لقطاع السيارات

قال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في منطقة الشرق الأوسط، إن حكومة الإمارات قدمت دعماً مدروساً وإجراءات سريعة عجلت من تعافي قطاع السيارات، معرباً عن تفاؤله الكبير بانتعاش القطاع خلال الفترة القليلة المقبلة وقال: أعتقد أننا نشهد النتائج الإيجابية والمبشرة لهذه الإجراءات مقارنة بالدول الأخرى حول العالم.

وأكد توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط، أن «إم جي» في وضع قوي للغاية على الرغم من التحديات التي تمثلها هذه الأزمة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، قمنا بتأسيس أسس متينة في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى نمو أعمال جديدة كبيرة في جميع أسواقنا في الشرق الأوسط. وقبل الوباء الحالي، وضعنا لأنفسنا هدفًا طموحًا لاقتحام أكبر 10 شركات مصنعة بحلول نهاية عام 2020، وأنا فخور بأن أكون قادرًا على تأكيد أننا نجحنا في تحقيق ذلك.

وتابع: كان هناك العديد من العوامل الحاسمة في النمو السريع للشركة في المنطقة. أولاً، مجموعتنا الرائعة من السيارات الحائزة على جوائز والتي تم تحديثها بالكامل خلال السنوات الأخيرة لتقديم شيء ما لكل نوع من العملاء تقريبًا. أيضاً قدرتنا على تقديم أعلى معايير خدمة العملاء.

ونحن فخورون بالعمل مع مجموعة مختارة من أفضل الشركاء المحليين، ولدينا الآن شبكة من 33 موقعًا مخصصًا للبيع بالتجزئة و33 مركز خدمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يخضع جميع موظفينا لتدريب صارم مصمم خصيصًا لتزويدهم بأفضل خدمة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة.

وحول صالات العرض الافتراضية وهل ساعدت في الحفاظ على نسبة مبيعات عالية في السوق.. قال: نظرًا للتطورات التكنولوجية الحديثة وتأثير الوباء، كان هناك طلب متزايد على الخدمات اللاتلامسية، مما ساهم في نمو خدمات التجارة الإلكترونية وتجارب التسوق الافتراضية.

يمكننا أن نتوقع ظهور المزيد من نماذج الأعمال الجديدة مع تطور الصناعة وتكييفها، ويشمل ذلك تجارب صالة العرض الافتراضية.

وتابع: من الجانب التشغيلي، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من التطورات في كيفية عمل الوكلاء، لمعالجة عادات العملاء المتغيرة. يمكن أن تساعد صالات العرض الافتراضية في توسيع قاعدة عملاء الوكلاء لدينا. يسمح التسوق عبر الواقع الافتراضي للسيارات للتجار بخدمة العملاء الذين يعيشون خارج منطقتهم المحلية ويحتمل أن يوسعوا وصولهم الجغرافي.

وقال: بالنسبة للعملاء، لا تقضي تجربة صالة العرض الافتراضية على فرصة التعرض لأي فيروسات فحسب، بل توفر لهم الوقت أيضًا. يساعد تزويدهم بتجارب الواقع الافتراضي التي يمكنهم الوصول إليها في المنزل على تسريع عملية البيع وتعزيز رضا العملاء والسماح لموظفي المبيعات بخدمة المزيد من العملاء بمرور الوقت.

ورغم ذلك قال: لا أعتقد أن صالات العرض الافتراضية ستحل محل زيارات صالات العرض الواقعية أو تجربة التسوق الشخصية التي يكتسبها العملاء منها. ولكن لا يوجد سبب يمنعهم من لعب دور متزايد الأهمية في عملية الشراء.

لا يزال هذا التفاعل المباشر وجهاً لوجه بين موظفينا وعملائنا جزءًا أساسيًا من العملية، ما يسمح للمشترين برؤية التشكيلة الاستثنائية لسيارات «إم جي» شخصيًا، والإجابة على أي أسئلة محددة مع فريقنا. في النهاية، لا شيء يمكن أن يحل محل رؤية سيارة جديدة في المعدن.

وحول وضع القطاع في الإمارات، قال: خلال الأشهر الأخيرة، شهدنا انتعاشًا في قطاع الأعمال، ونحن متفائلون بأن هذا الاتجاه الإيجابي سيستمر في عام 2021. فعلى مدار 2020 اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي عددًا من الخطوات المهمة من أجل استدامة الاقتصاد الوطني وحماية الأعمال التجارية والتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: لهذا، يجب الإشادة بالسلطات الإماراتية. وأعتقد أننا نشهد النتائج الإيجابية لهذه الإجراءات مقارنة بالدول الأخرى حول العالم. على هذا النحو، نأمل أن نرى المزيد من نفس الدعم المدروس والإجراءات السريعة مع اقترابنا من عام 2021، للحفاظ على هذا التعافي.

وحول سوق السيارات، قال: مستقبل السيارات الكهربائية مزدهر وسيتماشى هذا مع التحول في عملائنا الذين سيكونون أصغر سنًا وأكثر ذكاءً من الناحية الفنية والذين سيطالبون بتطوير حلول تنقل أكثر استدامة وملاءمة.

وتابع: بينما نتطلع إلى المستقبل، يمكنك أن ترى كيف ركزت «إم جي» على تطوير المركبات التي ستعالج هذه التغييرات الخاصة. ويُظهر تطوير السيارات ذات المفهوم الجذاب مثل السيارة الكهربائية الخارقة بالكامل E-Motion و Cyberster Concept التزامنا بتقديم سيارات الطاقة الجديدة، مع كون ZS EV أول مثال إنتاج من هذا القبيل في الشرق الأوسط.

ويمكن للمستهلكين توقع رؤية المزيد على الجبهة المتصلة في المستقبل القريب. على جميع الجبهات، ستواصل «إم جي» دفع حدود الابتكار والتكنولوجيا.

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