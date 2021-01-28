«جيب» تحتفل بثمانين عاماً من الإبداع

المصدر: دبي - البيان

يعتبر 2021 عاماً مميّزاً لعلامة جيب التي تحتفل بعيدها الثمانين، أي بثمانية عقود من الريادة في الدفع الرباعي والحرية والمغامرة في الهواء الطلق. بدأت أسطورة جيب عام 1941 مع سيارة ويليز إم بي الشهيرة، وهي أوّل سيارة دفع رباعي يتمّ إنتاجها بكميات كبيرة على الإطلاق، ونمت العلامة على مرّ العقود مع الاستمرار بطرح منتجات جديدة تؤكّد سمعة العلامة الراسخة والتي جعلتها مرادفاً للتميز على الطرق الوعرة.

وقد شهد الابتكار المستمر على تطوّر الأسطورة، مع الراحة والتعامل والاتصال وهي مزايا باتت اليوم جزءاً لا يتجزّأ من جوهر علامة جيب تماماً كبراعتها على الطرق الوعرة. أمّا اليوم، ومع احتفال جيب بعقدها الثامن، إنّها تدخل مرحلة جديدة مشوّقة من تاريخها واضعة المستقبل نصب عينيها مع طموح كبير في أن تصبح رائدة في تقنيات التنقل المستدام. إنّها مهمة علامة تجارية متجذرة بقوة في التقاليد، لكن مع القدرة على التطور باستمرار لتلبية أهداف العملاء الجديدة والتعامل مع المسائل البيئية التي يحملها المستقبل القريب.

ولا شكّ في أنّ ذلك يتضمّن التحوّل إلى الكهرباء وقد دخلت العلامة بالفعل حقبة جديدة مع إطلاق أوّل طرازاتها الهجينة التي تعمل بالكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي رينيجيد 4xe وكومباس 4xe عام 2020.

وبصفتهما أوّل سيارتين تحملان شارة 4xe، تعمل سيّارتا رينيجيد 4xe وكومباس 4xe من جيب بالطاقة الكهربائية وتقدّمان تنقّلاً بدون انبعاثات عند قيادتهما بالنمط الكهربائي فقط. وتنضمّ إلى ذلك السلامة على جميع التضاريس التي يضمنها نظام جيب الكهربائي بالدفع الكلي eAWD الذي ينشط عند الحاجة لتوفير أفضل توازن ممكن بين الكفاءة ومتعة القيادة ومراعاة بالبيئة. ومنذ إطلاقهما في سبتمبر، حظي طرازا 4xe باهتمام كبير، حيث تمّ وضع 10.500 طلب على هذه السيارات. وقد أثبتت الطرازات الجديدة نجاحاً لافتاً إلى درجة أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، كانت واحدة من كلّ خمس سيارات جيب تمّ شراؤها في أوروبا من طراز 4xe.

وتستمرّ احتفالات الذكرى الثمانين طوال 2021 مع أحداث خاصّة تهدف إلى تقريب عملاء جيب وعشاقها من العلامة التجارية وتراثها. وقد أُقيم الحدث الأوّل امس في مؤتمر تمّ بثّه عبر الإنترنت، حيث كشفت أنتونيلا برونو، رئيس علامة جيب التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، النقاب عن طرازات الإصدار الخاصّ الجديدة بمناسبة العيد الثمانين. إنّها إصدارات تحيي تاريخ العلامة التجارية الذي يمتدّ على 80 عاماً كما وأنّها تواصل التقليد الراسخ، الذي بدأ عام 1966، في إنتاج نماذج ذات إصدارات خاصة للاحتفال بالذكرى السنوية الخاصّة أو أبرز الإنجازات.

ولعلّ نجمة عام 2021 ستكون سلسلة الإصدارات الخاصة بمناسبة «الذكرى الثمانين»، وهي النماذج الاحتفالية ذات الإصدار الخاص المتاحة على رينيجيد، وكومباس، ورانجلر وجلاديتور. ويعتمد كلّ طراز خاص بمناسبة «الذكرى الثمانين» على الإصدار الأكثر مبيعاً كما ويتميّز بمزايا السلامة والتكنولوجيا القياسية إضافة إلى اللمسات الجمالية اللافتة التي تمنح السيارات طابعها المتميّز.

أوّل طراز من طرازات «الذكرى الثمانين» لعلامة جيب الذي يتمّ طرحه هو رينيجيد، والذي بات متوافراً الآن لدى وكلاء جيب في جميع أنحاء أوروبا على أن يصل كومباس ورانجلر وجلاديتور بنسخة «الذكرى الثمانين» في الربيع.

وعلى الرغم من وجود العديد من الاختلافات بين سيارات جيب الرياضية متعددة الاستخدامات SUV من حيث الحجم والطابع، إلا أنّها تتميّز جميعها بمظهر يسمح بالتعرّف عليها على الفور بفضل لمسات تصميمية محددة، بما في ذلك شارة «الذكرى الثمانين» التي تزيّنها لمسات كريستالية خفيفة اللمعان من الغرانيت ومقاعد قماشية بنمط ماسي مع درزات باللون الرصاصي وشعار الذكرى الثمانين، إضافة إلى لمسات داخلية سوداء شديدة اللمعان وشعار العلامة على المقاعد وسجادات الأرضية. وتكمل العجلات المعدنية المخصصة المظهر الخارجي للطرازات التذكارية الجديدة.

وتمّ تجهيز الإصدارات الجديدة بمحرّكات احتراق داخلي وأنظمة جيب الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء، كما سيتمّ تزويدها أيضاً بخصائص التكنولوجيا المتطوّرة ومزايا السلامة، والتي تعمل كلّها لتعزيز قدرات الدفع الرباعي الفائقة التي تشتهر بها سيارات جيب.

ويتضمّن المحتوى الجديد عالي التقنية شاشات تعمل باللمس بقياس يتراوح بين 8.4 و10.1 بوصات وراديو ببث صوتي رقمي DAB ونظام ملاحة متكامل مع الهاتف الذكي وخدمات يوكونيكت، وحزمة LED كاملة وشاشة نظام معلومات وترفيه جديدة «Since 1941».

وسيكون الإصدار الأوّل من نسخة «الذكرى الثمانين» من طراز كومباس الجديد الذي ينطلق في السوق الأوروبي، قبل الإطلاق الرسمي للطراز الجديد مع حدث خاصّ يُقام في وقت لاحق من هذه السنة. وقد بدأ خلال الأيام القليلة الماضية إنتاج كومباس الجديدة للسوق الأوروبي في مصنع فيات كرايسلر للسيارات في ملفي (إيطاليا)، بينما سيتم فتح باب الطلبات قريباً في إيطاليا وألمانيا، وهي الأسواق الأولى التي ستشهد طرح النموذج الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز