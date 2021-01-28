إنتاج السيارات في بريطانيا الأدنى في 36 عاماً

المصدر: لندن - د ب ا

أفادت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا بأن عدد السيارات الجديدة التي يتم إنتاجها انخفض بواقع الثلث خلال عام 2020 يعد أدنى مستوى للإنتاج منذ 36 عاماً.

وجاء في تقرير نُشر امس أن تصنيع السيارات تراجع بنسبة 29.3% مقارنة بعام 2019، ليسجل 920 ألفاً و 928 وحدة.

ويرجع انخفاض الإنتاج لجائحة كورونا، في ظل إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، ولكن الغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع الطلب في الخارج ساهم أيضاً في تراجع الإنتاج.

وانخفض الإنتاج للمشترين بالخارج 29.1% خلال 2020 ليصل إلى 749 ألفاً و 38 وحدة، في حين تراجع الإنتاج للمشترين في بريطانيا 30.4% إلى 171 ألفاً و 890 وحدة.

ووصف المدير التنفيذي للرابطة مايك هاويس الاحصاءات «بالأسوأ خلال جيل» مضيفا أن خسائر الوظائف في القطاع بلغت نحو 10آلاف العام الماضي.

وأضاف أن القطاع متفائل بصورة أكبر حيال عام 2021 بفضل توزيع اللقاحات والتوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع«التحدي الحالي هو التكيف مع الشروط الجديدة والتغلب على عبء الجمارك الاضافية واستعادة الميزة التنافسية العالمية مع تحقيق صفر انبعاثات».

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