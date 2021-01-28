«هيونداي موتور» تكشف عن روبوت مطور لخدمة العملاء

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة هيونداي موتور عن روبوت متطور الأداء لخدمة العملاء في العاصمة الجنوب كوريا سيول لتقديم خدمات استثنائية بأي وقت ممكن في ظل التحديات الراهنة التي فرضها (كوفيد19).

حيث تسعى لخلق بيئة خالية من الاتصال البشري عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتم تطوير روبوت DAL-e والذي ينص على إعطاء الزبائن تجربة المساعدة، والتواصل والقيادة باستخدام التواصل الآلي الذي يعتمد على نظام إدراك اللغات المتعددة.

صمم روبوت DAL-e ليكون رائداً في تقديم خدمات العملاء الآلية مستقبلاً والمزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى وجوه العملاء والتواصل معهم عن طريق آلية تحديد اللغات.

وقال دونغ جين هين، نائب الرئيس ورئيس مخبر أبحاث الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور، إنه من المتوقع أن يصبح DAL-e ممثل خدمة العملاء عن طريق توصيل الرسائل بطريقة أكثر شخصية من الروبوتات التقليدية الأخرى.

وأضاف: سيوفر الروبوت تجارب جديدة وقيمة لعملائنا الكرام من خلال تحديثات والإضافات المستمرة على DAL-e، ونتطلع إلى توفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال تأمين بيئة تركز على سلامتهم من دون الحاجة إلى التواصل المباشر. ونهدف إلى تمكين الروبوت من التفاعل مع العملاء بطريقة سهلة وممتعة في الوقت نفسه مع الحفاظ على المعايير الممتازة خلال تقديم هذه الخدمات.

ومن المتوقع أن يتم استخدام DAL-e بشكل مبدئي في مختلف الأقسام التي تتطلب التواصل مع العملاء ضمن المعارض الأخرى لمجموعة هيونداي موتور وشركة كيا العالميتين.

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