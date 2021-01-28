تويوتا تستعيد عرش مبيعات السيارات في العالم

المصدر: طوكيو - د ب أ

استعادت مجموعة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب عرش السوق العالمية لتصبح أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات بعد تفوقها على منافستها الألمانية مجموعة فولكس فاجن خلال العام الماضي.

وأعلنت مجموعة تويوتا موتور التي تضم أيضاً شركتي دايهاتسو موتور وهبنو موترز تراجع مبيعاتها خلال العام الماضي 11.33% إلى 9.53 ملايين سيارة، في حين زادت مبيعاتها خلال العام الماضي في الصين 10.9% إلى 1.8 مليون سيارة تقريباً، وباعت في الولايات المتحدة وهي أكبر أسواقها 2.1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 11.3% عن العام السابق.

في الوقت نفسه تراجع إنتاج تويوتا خلال العام الماضي على مستوى العالم 14.1% إلى 9.21 ملايين سيارة وزاد إنتاجها في الصين 9.5% سنوياً.

في المقابل كانت فولكس فاجن قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع مبيعاتها العالمية خلال العام الماضي بنسبة 15.2% إلى 9.3 ملايين سيارة.

من ناحية أخرى أعلنت شركة تويوتا موتور كورب ارتفاع مبيعاتها العالمية خلال ديسمبر الماضي 8.9% سنوياً إلى 987 ألفاً و689 سيارة بفضل المبيعات القوية في أمريكا الشمالية والصين وأوروبا واليابان.

وزادت مبيعات تويوتا داخل اليابان بما في ذلك سياراتها الصغيرة 12.6% في حين زادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 8.2% خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه زاد إنتاج الشركة في أنحاء العالم خلال الشهر الماضي 11.4% سنوياً إلى 878.5 ألف سيارة وزاد الإنتاج داخل اليابان 6% والإنتاج خارج اليابان 15.3%.

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