«سي تايب» تنضم لسيارات «جاكوار كلاسيك» المعاد إنتاجها

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «جاكوار كلاسيك» بالذكرى السبعين لسيارة جاكوار الرياضية الأسطورية «C-type» عبر إنتاج محدود لهذا الطراز الجديد المعاد إنتاجه، والتي ستتم صناعتها يدوياً في مركز «كلاسيك ووركس» العالمي لدى جاكوار في كوفنتري.

ويتيح برنامج استئناف الإنتاج لمحبي سيارات السباق التاريخية هذه الحصول على نموذج مبني من قبل الشركة من سيارة «سي تايب» المنتجة عام 1953 بالفرامل القرصية من جاكوار للمرة الأولى. وكانت سيارة «سي تايب» التي صنعت في الأساس بين عامي 1951 و1953، مشهورة بمظهرها الاستثنائي الانسيابي الذي قدمه مصمم سيارات جاكوار ومختص الديناميكيات الهوائية والفنان مالكوم ساير، وفازت سيارة C-type بسباق «لو مان 24 ساعة» الشاق عند انطلاقتها في عام 1951، لتحقق أول سبعة انتصارات متتالية لجاكوار في سباق التحمل الفرنسي.

ومنذ عام 1952، كانت سيارة «سي تايب» في صدارة السيارات التي تبنت تكنولوجيا الفرامل القرصية المبتكرة في رياضات السيارات، مع نظام شكل ثورة في عالم السيارات قدّمته جاكوار وشركة «دانلوب»، لتحقق أول فوز لسيارة بفرامل قرصية مع السائق ستيرلينغ موس في سباق «جائزة ريم الكبرى» في فرنسا، إلى جانب المنافسة في سباق «ميل ميغيلا» المؤلف من 1000 ميل في إيطاليا.

وقال دان بينك، مدير «جاكوار كلاسيك»: قاد سيارة «سي تايب» عدد من أفضل سائقي السباقات في العالم، ووضعت هذه السيارة الأساسات اللازمة لنجاحات جاكوار في سباقات التحمل، كما إن اسمها مرتبط بالابتكار في التصميم والهندسة. بعد سبعين عاماً من انطلاقتها، تفتخر (جاكوار كلاسيك) بقدرتها على توظيف أحدث الابتكارات الصناعية التكنولوجية – إلى جانب مهاراتنا وخبراتنا التقليدية الممتازة – من أجل إعادة تقديم هذه السيارة الأسطورية ليستمتع بها الجيل الجديد من عشاق السيارات.

وتم بيع 43 سيارة من أصل 53 تمت صناعتها في الخمسينيات لملّاك خاصين، ولكن مواصفات سيارة «سي تايب» المخصصة للإنتاج كانت محدودة بالفرامل الطبلية، مع مفحمات مزدوجة من شركة «إس يو» وفرامل بقوة 200 حصان، ضمن تصميم السيارات المخصصة للسباقات المقدم سنة 1951.

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