50 سيارة كلاسيكية تنطلق من خورفكان غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تطلق هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» غداً (الجمعة) مهرجان السيارات الكلاسيكية بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، وبالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم، حيث ينظم المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع لتستضيفه في كل أسبوع وجهة من أبرز وجهات «شروق» السياحية والترفيهية.

وينطلق المهرجان الذي يشهد عرض أكثر من 50 سيارة كلاسيكية، من شاطئ خورفكان، ليطوف بعد ذلك مختلف مناطق الإمارة، ثم يصل إلى نزل البداير في 19 فبراير المقبل على أن تكون محطته الثالثة فندق «ذا تشيدي البيت» في 26 مارس المقبل، ليختتم جولته في جزيرة العلم 2 أبريل المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور مجاناً بين الساعة 1:00 و6:00 مساءً.

ويوفر المهرجان لهواة جمع السيارات الكلاسيكية وعشاقها منصةً للالتقاء والتواصل وتبادل التجارب، حيث سيعرض سيارات قديمة يعود تاريخ إنتاجها إلى أوائل القرن العشرين، كما يتيح الفرصة للزوار للاستمتاع بوجهات (شروق) وما توفره من مناطق ألعاب ومرافق وفعاليات ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة. وأكدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) التزامها في فعاليات المهرجان جميع الإجراءات الاحترازية ولوائح الصحة والسلامة المتبعة في الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.

بدوره، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في (شروق): «تحرص الهيئة على تنظيم معرض متميز للسيارات الكلاسيكية، وخاصة أن الشارقة تعد واحدة من أكبر الأسواق التي تستقطب هواة جمع السيارات على مستوى المنطقة، حيث سيعرض المهرجان مجموعةً نادرة من السيارات الكلاسيكية، في عدد من أبرز وجهاتنا السياحية التي اخترناها لاستضافة المهرجان».

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