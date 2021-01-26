سيارة «فانتوم الفخامة المتألقة» تصل أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت رولز-رويس أن سيارة فانتوم Iridescent Opulence أو «الفخامة المتألقة» حطت رحالها اليوم في أبوظبي موتورز لتبهر عشاق رولز-رويس بميزة فريدة، وهي الغاليري من تصميم نيتشور سكويرد السويسرية والتي تعكس أسلوب العلامة في التعبير عن الفن والتصميم والتميّز الهندسي بطريقة فريدة من نوعها. وقال سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة رولز-رويس موتور كارز في الشرق الأوسط وأفريقيا. يُعدّ الغاليري في سيارة فانتوم من رولز-رويس مساحة فريدة لعرض الأعمال الفنية المتميزة.

ورولز-رويس موتور كارز هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة BMW، وهي شركة منفصلة تماماً عن شركة رولز-رويس بي إل سي، الشركة المصنعة لمحركات الطائرات وأنظمة الدفع. وتوظّف رولز-رويس موتور كارز أكثر من 2,000 شخص من نساء ورجال بارعين يعملون في المكتب الرئيسي للشركة وفي منشأة التصنيع في جودوود، غرب ساسكس، المكان الوحيد في العالم الذي تُصنع فيه سيارات العلامة الفارهة يدوياً.

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