«كيا سورينتو 2021» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الماجد للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات الركاب والمركبات التجارية التي تحمل علامة «كيا» في دولة الإمارات، عن وصول سيارة «كيا سورينتو 2021» متعددة الاستخدامات التي تنتمي للجيل الرابع، إلى صالات العرض التابعة لها. ويعتبر هذا الطراز مزيجًا قويًا للغاية، حيث صممت السيارة بعناية، مع إضافة العديد من الميزات التقنية القادرة على تلبية الاحتياجات العملية للعائلة.

ومع طرح هذا الطراز، تكون «كيا سورينتو 2021» أول سيارة تعتمد على منصة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم للجيل الجديد من كيا، لتكتسب معها مساحات فسيحة للركاب والأغراض اللازمة للسفر والرحلات. وإلى جانب إعادة النظر بالتصميمات الخارجية، طال التعديل أيضًا الديكورات الداخلية الجذابة بمظهرها الجديد لتضعها بفئة أعلى عن منافساتها. وتوفر هذه السيارة المناسبة للرحلات الترفيهية سبعة مقاعد، مع تعزيز قوة الدفع الرباعي بتصميم لافت، لتوفر بذلك تجربة قيادة شاملة ومستوى عاليًا من الفخامة.

ويوفر المحرك بسعة 2.5 لتر (2,459 سنتمترًا مكعبًا) من 4 أسطوانات، إلى جانب مجموعة نقل الحركة الكهربائية «Smartstream»، كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، ومستوى أقل من الانبعاثات، وأداءً أعلى عمومًا، ما يجعل السيارة خيارًا اقتصاديًا وقويًا.

وتعتبر هذه السيارة متعددة الاستخدامات أكثر سيارات كيا تطورًا على الإطلاق من الناحية التقنية. وعند إضافة خصائص الربط التدريجي مع الشبكة، وأدوات مساعدة السائق، وتقنيات المعلومات والترفيه، نجد أنها تضمن بقاء السائق على اتصال في أثناء القيادة، فضلاً عن السمات المتقدمة لشاشتي العرض الرقميتين اللتين تمتازان بسهولة الاستخدام، وتقنية المعلومات الجديدة، والاتصال بالهاتف الذكي، وغيرها الكثير من الميزات المتطورة، لتصبح كل رحلة تجربة رائعة للغاية. وتتوافر سيارة «سورينتو 2021» الآن في جميع منافذ بيع كيا التابعة لشركة الماجد للسيارات في جميع أنحاء الإمارات.

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