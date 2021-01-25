«الطاير للسيارات» تسلم عدداً من شاحنات فورد إلى «إمداد»

المصدر: دبي - البيان

سلّمت شركة "الطاير للسيارات"، الوكيل والمستورد الرسمي "شاحنـات فورد" في الإمارات، عـدداً مـن شاحنـات فورد إلى "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، لدعم عملياتهم في مجال إدارة النفايات على امتداد أنحاء الدولة.

وحضر لفيف من كبار مسؤولي "الطاير للسيارات" و"شاحنات فورد" و"إمداد" مراسم التسليم التي أقيمت في منشأة "فرز" لفصل النفايات واستعادة المواد في دبي، لتنضم بذلك أولى شاحنات فورد إلى أسطول الشركة.

وبهذه المناسبة، قال آشلي أليكس، مدير قسم "الحلول البيئية" في "إمداد": نسعى على الدوام لاستحداث التقنيات والأدوات والمعدات التي تثري عملياتنا المستدامة، وتؤكد التزامنا بتوفير قيمة مضافة للعملاء. وقد وجدنا أن سلسلة شاحنات فورد من طراز 3542 تدعم هذا التوجه الاستراتيجي، حيث تمتاز بكفاءة استهلاكها للوقود، عدا عن تكلفتها المنافسة، وخدمات الصيانة المميزة التي تقدمها ’الطاير للسيارات‘. ولذلك، نحن سعداء بانضمام هذه الشاحنات إلى أسطولنا لتسهم في الارتقاء بمستوى خدماتنا في مجال إدارة النفايات.

وتحقق سلسلة "شاحنات فورد" لمالكيها ميزة اقتصادية مجزية مع انخفاض تكاليف الصيانة. وتمتد فترات خدمة الصيانة حتى 40,000 كم / 800 ساعة متيحةً للعملاء الحصول على ميزة الصيانة الأكثر تنافسية عبر العديد من القطاعات.

وتوفر "شاحنات فورد" مركبات عالية الجودة والمتانة لمواكبة متطلبات العمل ضمن أصعب البيئات، وتتمتع بأفضل مستويات الأداء والكفاءة ضمن فئتها، فضلاً عن تزويد السلسلة الجديدة منها بخيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي. ويتوفر نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي بثلاثة أنماط للسير على الطرق الوعرة، والمسارات الصخرية والنمط الاقتصادي، الأمر الذي يساعد السائقين على القيادة بثبات فوق جميع أشكال التضاريس تقريباً.

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