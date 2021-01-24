«بيجو 508 GT» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «بيجو» سيارتها «508 GT» الجديدة كلياً في الإمارات ودول الخليج، معتمدة على النجاح الكبير الذي حقّقه طراز «508» الأساسي. وتتمتّع «بيجو 508 GT»، التي تحتل موقع القمّة ضمن المجموعة، بقوّة تبلغ 217 حصاناً، وعزم مقداره 300 نيوتن-متر، وهي تحوي أيضاً نظام نقل حركة أوتوماتيكياً من 8 سرعات، ليتمكّن بذلك المصنِّع الفرنسي للسيارات، من توفير إصدار ديناميكي ورياضي أكثر من طراز الصالون الأصلي.

وكانت السيارة تتوفر ضمن فئات تجهيزات Active، Allure، وGT-line، وسوف يحصل المحرّك سعة 1.6 ليتر الموجود في «بيجو 508 GT» الجديدة كلّياً، على زخم إضافي من الطاقة البارزة، وذلك بمقدار 52 حصاناً، ما يمنح تجربة قيادة تفاعلية رشيقة، تعبّر بوضوح عن رؤية العلامة التجارية حول مستقبل مشوّق مفعَم بالحيوية.

وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي لدى «Groupe PSA»، في مجلس التعاون الخليجي: غيّرت «بيجو 508» قواعد اللعبة، ضمن فئة الصالون التنفيذية، وتحدّت العلامات التجارية الراقية للسيارات، عبر لغتها التصميمية المستقبلية، وتقنياتها المتطوّرة. ومع 508 GT الرياضية، نقدّم طرازاً يعزّز طموحاتنا الرامية لمنح عملائنا التوازن المثالي بين الأداء والراحة والتقنيات الحديثة، وهي تشكّل تجسيداً مثالياً لفلسفتنا المتمحورة حول السائق.

وأضاف: تزامناً مع عودة «بيجو» القوية إلى الشرق الأوسط، يأتي طرح طراز 508 GT، ليشكّل دليلاً على رغبة العلامة التجارية بالوصول إلى مختلف فئات العملاء. ونحن نتطلّع إلى ما تخبّئه لنا هذه السنة، والنجاح الذي يمكن أن يتمتّع به هذا الطراز.

وتحافظ «508 GT» على الشخصية الحقيقية للطرازين الأيقونيين السابقين "بيجو 504" و504 الكوبيه، إلا أنها تتميّز بمزيد من الانسيابية والمظهر الأكثر جاذبية. ويتألّق المظهر الأمامي ذو الوقفة الهادفة عبر شبك الرادياتور، الذي تكمّله لمسة تصميمية متأثّرة بشكل رقعة الشطرنج المطلية بالكروم، وهي تقع بين أضواء LED الأمامية، وتحمل شعار أسد "بيجو" الشهير في وسطها، بينما يبرز شعار 508 على غطاء المحرّك.

أما الأضواء النهارية الجارية من نوع LED فتمنح شخصية حصرية، وقد جرى تخفيض غطاء المحرّك لتعزيز المظهر الديناميكي الذي يتناغم بشكل مثالي مع لغة ’بيجو‘ التصميمية العصرية. كما يتميّز خط سقف 508 GT بانخفاضه وانسيابيته – متوافقاً بذلك مع اللمسات التصميمية المتَبَعة ضمن الفئة الراقية – بينما توجد الأضواء الخلفية ضمن إطار أفقي باللون الأسود اللامع والذي يظهر الآن في العديد من أحدث مركبات ’بيجو‘. أما الإنارة الخلفية ثلاثية الأبعاد من نوع LED بالكامل والمستوحاة من أحدث سيارات ’بيجو‘ النموذجية فتبدو بشكل ’مخالب الأسد‘، وهي عبارة عن ميّزة تصميمية متلازمة مع علامة ’بيجو‘ التجارية.

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