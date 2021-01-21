«أودي أبوظبي» تطلق عروضاً حصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم أودي أبوظبي لعملائها عرضاً جديداً يتيح لهم وفرة من المزايا الإضافية عند شراء أودي S6 أوS7 عبر جميع صالات عرضها في أبوظبي والعين. يشمل العرض ضماناً غير محدد الأميال لمدة خمس سنوات وخدمة مجانية لمدة خمس سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات مع التسجيل والتأمين مجاناً للسنة الأولى.

وتعد أودي Audi S6 سيدان سيارة رياضية متكاملة المواصفات تحظى بمجموعة شاملة من التقنيات العالية في مجالات المعلومات والترفيه وأنظمة مساعدة السائق مع نظام قيادة قوي وتصميم خارجي مذهل. وهي تستمد قوتها من محرك 2.9 TFSI V6. قادر على توليد قوة 450 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 600 نيوتن متر، لتحقيق التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 4.4 ثوانٍ.

أما Audi S7 Sportback فتخطف الأنظار بفضل مظهرها الفائق الأناقة وطاقتها الديناميكية وتصميم مقصورتها الداخلية العالي الجودة. وهي تجمع بين الجماليات الأنيقة والشخصية المتفردة لخط S. فمن الجهة الأمامية تحدد الخطوط الحادة الهيئة الخارجية للكوبيه الرياضية.

ويعمل نظام التعليق الرياضي القياسي S مع نظام التحكم في المثبطات على خفض ارتفاع المركبة مقارنة بالطراز الأساسي. بينما تسلط العناصر الإضافية الخاصة بخط S الضوء على ديناميكيتها. وتمتاز Audi S7 Sportback بمحرك ديزل رياضي محرك 2.9 TFSI V6 يتيح توليد 450 حصاناً مع عزم دوران 600 نيوتن متر لتحقيق تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.6 ثوانٍ. وتتدفق قوة المحرك إلى العجلات الأربع بفضل تقنية الدفع الرباعي الدائم quattro، بينما يعمل الترس التفاضلي الرياضي الاختياري الموجود على المحور الخلفي على تحقيق أداء مثالي عند الانعطافات.

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