«مرسيدس» تبرز فخامة صناعتها في سيارة كهربائية جديدة

المصدر: دبي - البيان

تعد «EQA» السيارة الجديدة ضمن مجموعة السيارات الكهربائية بالكامل من علامة «مرسيدس-EQ». وتسلط الجماليات الكهربائية في تصميم هذه السيارة الجديدة الضوء على مستوى الفخامة الذي تقدمه العلامة.

ويدعم المساعد الذكي السائق في العديد من المواقف، بما في ذلك تجنب الحوادث واستراتيجية التشغيل الفعالة والملاحة باستخدام الذكاء الكهربائي.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز السيارة بالعديد من وظائف «مرسيدس-بنز» الاستثنائية مثل نظام المعلومات والترفيه MBUX. وتعد EQA عضواً في عائلة السيارات المدمجة الناجحة من مرسيدس-بنز. وتربط السيارة علاقة وثيقة بسيارة GLA، كونها توفر جميع الميزات الرائعة لتلك السيارة، إلى جانب التشغيل الكهربائي بالكامل. ويتم بناء EQA في مدينة راستات بألمانيا وبكين بالصين.

ويتم توفر أنظمة البطارية الخاصة بسيارة EQA من قبل شركة Accumotive التابعة لمرسيدس-بنز في كامينز. ويستعد مصنع البطاريات في مدينة جاور البولندية لإنتاج أنظمة بطاريات خاصة بسيارات مرسيدس-EQ المدمجة.

وقال ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة دايملر AG ومرسيدس-بنز AG، والمسؤول عن أبحاث مجموعة دايملر والرئيس التنفيذي للعمليات في مرسيدس-بنز: تطمح مرسيدس-EQ لأخذ زمام المبادرة في مجال أنظمة القيادة الكهربائية وبرامج المركبات. وتحقيقاً لهذا الهدف، عملنا على تحديد بعض الأهداف الطموحة لتطوير المنتجات وقررنا المضي قدماً في طرح تقنيات جديدة في السوق بشكل سريع.

وأضاف: تتيح لنا سيارة EQA الجديدة إظهار الطريقة التي نصور بها التنقل الكهربائي بحسب احتياجات عملائنا. وتثبت سيارة EQA أنه من خلال استخدام بنية مجربة ومختبرة، فمن الممكن تحقيق حل وسط ممتاز بين الأداء والتكاليف والوقت اللازم للتسويق.

وتتميز سيارة EQA بشبكة أمامية ذات لوحة سوداء تتوسطها علامة النجمة المميزة لعلامة مرسيدس-EQ. ميزة تصميم أخرى في عالم السيارات الكهربائية بالكامل من علامة مرسيدس-EQ هي شريط الضوء المستمر في الجهتين الأمامية والخلفية. ويربط شريط الألياف الضوئية الأفقي الأضواء النهارية لمصابيح LED الأمامية، ما يضمن سهولة ملاحظة السيارة في ضوء النهار وفي الليل. ويتميز الجزء الداخلي من المصابيح الأمامية بلمسة نهائية على مستوى عالٍ من الجودة والتفاصيل الدقيقة. وتسهم لمسات اللون الأزرق المميزة داخل المصابيح الأمامية في تعزيز المظهر المميز لسيارة مرسيدس-EQ. وتندمج مصابيح LED الخلفية بسلاسة في شريط إضاءة LED، ما يعزز المظهر الجمالي للجهة الخلفية من سيارة EQA. وجرى نقل المكان المخصص للوحة الأرقام إلى المصد.

ويتميز هذا الطراز حصرياً بعجلات خفيفة ذات تصميم ثنائي أو ثلاثي الألوان يصل حجمها إلى 20 بوصة، وفي بعض الحالات تشمل زخارف باللون الذهبي الوردي أو باللون الأزرق.

وقال جوردن واجنر، رئيس قسم التصميم في شركة دايملر AG: تجسد سيارة EQA المدمجة مفهوم الفخامة التقدمية في أكثر أشكالها رياضية، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام وكهربائية بالكامل جرى تصميمها للتنقل المستدام في المستقبل. وأضاف: يضع هذا التناغم المثالي بين العناصر الخارجية والداخلية للسيارة معايير جديدة في صناعة هذه الفئة من السيارات.

ويعكس تصميم المقصورة الداخلية الطابع الكهربائي لسيارة EQA، وذلك من خلال عناصر الإضاءة في الجزء الخلفي المصممة بأسلوب جديد مع زخرفة باللون الذهبي الوردي على منافذ التهوية والمقاعد ومفتاح تشغيل السيارة. ويتميز الطراز Edition 1 بمقاعد جلدية مع ثقوب يمكن من خلالها رؤية القماش الأزرق. وتتميز التجهيزات والشاشات المخصصة للسيارات الكهربائية بنفس مخطط الألوان مع لمسات باللونين الذهبي الوردي والأزرق.

ويأتي وضع الجلوس مرتفعاً ومستقيماً، كما هو معتاد في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهو ما يجعلها مريحة لدخول وخروج السائق والركاب، بالإضافة إلى منحهم زوايا رؤية أكثر اتساعاً. وجرى التركيز أثناء التصميم على الاستفادة من المساحات.

وتحقق سيارة EQA نتائج ممتازة مع معامل سحب بقيمة 0.28، حيث تبلغ مساحة المنطقة الأمامية A من السيارة 2.47 متر مربع. وتشمل أهم تجهيزات الديناميكا الهوائية نظام التحكم في هواء التبريد المغلق تماماً في الجزء العلوي والمآزر الأمامية والخلفية ذات الكفاءة العالية من ناحية ديناميكا الهواء، والهيكل السفلي السلس للغاية والمغلق بالكامل تقريباً، وعجلات Aero المحسنة خصيصاً، وأجنحة معدة خصيصاً للعجلات الأمامية والخلفية.

وتشكل المضخة الحرارية التي تأتي كتجهيز قياسي جزءاً من نظام الإدارة الحرارية المتطور، والذي يتميز بتفاصيل كثيرة مبتكرة مثل إعادة استخدام الحرارة المهدرة من نظام الدفع الكهربائي، بما يحقق كفاءة استثنائية وأقصى مدى للسير. وتقدم سيارة EQA أيضاً إمكانية ضبط خاصية التحكم في الطقس قبل الدخول إليها، ويتم التحكم في هذه الوظيفة بشكل مباشر عن طريق نظام المعلومات والترفيه MBUX أو من خلال تطبيق Mercedes me.

وبالإضافة إلى سهولة الاستخدام اليومي لسيارة EQA بشكل عام، تضم السيارة نظام الملاحة باستخدام الذكاء الكهربائي والذي يأتي كتجهيز قياسي. ويحدد النظام أسرع طريق للوجهة المطلوبة، وعلى أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى، يسمح النظام للسيارة بالتوقف للشحن إذا تطلب الأمر، كما يضع في اعتباره العديد من العوامل الأخرى مثل التضاريس والطقس. ويمكن لهذا النظام الاستجابة بشكل سريع للتغيرات المختلفة، على سبيل المثال في ظروف المرور المختلفة، أو أساليب القيادة الشخصية.

تشمل السيارة نظام المساعدة النشط للحفاظ على المسار ونظام المكابح النشط كتجهيز قياسي. وفي كثير من الحالات، يكون الغرض من هذا النظام الأخير هو منع الاصطدام أو التخفيف من أضراره عن طريق الكبح الذاتي. ويمكن للنظام أيضاً الضغط على المكابح عند وجود مركبات متوقفة أو في حال عبور مشاة بسرعات المدينة المعتادة. وتشمل الوظائف المحسنة لمجموعة مساعدة السائق على سبيل المثال، وظيفة المناورة أثناء الانعطاف، ووظيفة ممر الطوارئ، ووظيفة التحذير عند الخروج من المسار التي تنبه السائق إلى اقتراب ركاب الدراجات الهوائية أو المركبات الأخرى، بالإضافة إلى التحذير عند وجود مشاة في مناطق العبور المخصصة لهم.

وتتميز EQA بمستويات متقدمة من السلامة مثل أي سيارة تحمل علامة مرسيدس. وعلى أساس الهيكل القوي لسيارة GLA، جرى بناء جسم سيارة EQA وتعديله لتلبية المتطلبات الخاصة بالسيارات الكهربائية. وتأتي البطارية داخل إطار مصنوع من معادن جرى تشكيلها بطريقة البثق، ويتولى هذا الإطار وظيفة الهيكل في تثبيت البطارية والتي كانت تتم حتى الآن من خلال أجزاء متقاطعة في الأرضية الموجودة أسفلها. ويمكن لواقي البطارية الموجود في المنطقة الأمامية للبطارية منع اختراق وحدة تخزين الطاقة من قبل أي أجسام غريبة. وبطبيعة الحال، كان على سيارة EQA أيضاً المرور ببرنامج اختبار التصادم العادي والشامل على غرار جميع السيارات التي تحمل علامة مرسيدس. كما يتم تطبيق معايير صارمة في ما يتعلق بالبطارية وجميع المكونات التي تحمل التيار الكهربائي.

ويأتي نظام المعلومات والترفيه MBUX كتجهيز قياسي في سيارات مرسيدس-EQ. ويمكن ضبط خصائص نظام MBUX لتناسب متطلبات كل مستخدم بمساعدة العديد من الخيارات. وتشمل المزايا الرئيسية للنظام الحاسوب القوي، والشاشات والرسومات الرائعة، وطريقة العرض القابلة للتخصيص، وشاشة العرض الملونة التي تظهر معلومات القيادة على الزجاج الأمامي للسيارة head-up (تجهيز اختياري)، ونظام الملاحة مع تقنية الواقع المعزز (تجهيز اختياري)، وبرامج التعلم، والتحكم الصوتي الذي يتم تنشيطه من خلال عبارة Hey Mercedes.

ويمكن للشاشة عرض القوائم المتعلقة بخيارات الشحن والاستهلاك الكهربائي وتدفق الطاقة. وتعمل الشاشة اليمنى داخل مجموعة العدادات بمثابة عداد لعرض القدرة بوحدة الوات بدلاً من عرض لفات المحرك. ويوضح القسم العلوي النسبة المئوية للطاقة المستخدمة، أما القسم السفلي فيوضح معدل استرداد الطاقة. ويمكن للسيارة عرض ما إذا كان يمكن الوصول إلى الوجهة من دون توقف مؤقت للشحن. وتتغير الألوان وفقاً لوضع القيادة، فعلى سبيل المثال، يتغير لون الشاشة إلى الأبيض أثناء عملية تعزيز شحن ومدى سير السيارة. ويمكن للمستخدم الاختيار بين أنماط متنوعة وفقاً لحالتهم المزاجية أو لتتناسب مع الأجواء الداخلية لمقصورة السيارة. وتتضمن سيارة EQA التقدمية نظاماً خاصاً للألوان من مرسيدس-EQ.

وتشتمل التجهيزات القياسية لسيارة EQA على ميزات مثل مصابيح LED الأمامية عالية الأداء مع نظام مساعد الأضواء الأمامية التكيفي، والباب الخلفي EASY-PACK الذي يتم فتحه وإغلاقه بالكهرباء، وعجلات من المعدن الخفيف قياس 18 بوصة، وإضاءة محيطة تتكون من 64 لوناً، وحامل أكواب مزدوج، ومقاعد فخمة مع دعم لأسفل الظهر قابل للتعديل بأربعة اتجاهات مختلفة، وكاميرا خلفية لمزيد من الراحة ولرؤية أفضل عند المناورة، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف من الجلد. ويمكن تعديل مواصفات السيارة الجديدة لتشمل واحداً من اتجاهي التصميم والتجهيزات وهما AMG أو Electric Art، بالإضافة إلى مجموعة التجهيزات الليلية.

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