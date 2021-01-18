«مجموعة الفطيم» تطلق «هوندا أوديسي 2021» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت المشروعات التجارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات، والموزّع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن توسيع مجموعة طرازاتها مع بداية عام 2021، حيث ستقدّم أكثر من ثلاث سيارات هوندا جديدة في الإمارات، خلال الأشهر المقبلة.

وستبدأ خطة التوسّع هذه، مع طرح مركبة هوندا أوديسي 2021 الجديدة، والمُعاد تصميمها، والتي ستصل إلى صالات عرض هوندا في الإمارات خلال الشهر الجاري. وتوفر هذه المركبة، العديد من الميزات المتنوعة والعملية، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من المزايا التي تعزز مستويات الراحة، ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات العصرية.

وستكون هذه المركبة الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في فئتها، إذ تتميز هوندا أوديسي المُعاد هندستها بالكامل، بتصميم عصريّ ومُحدّث، بالإضافة إلى العديد من الخصائص التقنية المتطورة، وميزات السلامة والأمان النشطة وغير النشطة. وبالإضافة إلى كونها من مركبات الميني فان، الرائدة في فئتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد تمّ تزويد هوندا أوديسي 2021، بمجموعة متنوعة من التحسينات المبتكرة، لترتقي بمعايير هذه الفئة من المركبات إلى أعلى المستويات، من خلال التركيز على الميزات والخصائص التي تسهم في الحفاظ على سلامة السائق والركّاب من أفراد العائلة، وخصوصاً الأطفال.

وقال ريت ماكسويل، المدير العام لعلامة هوندا في الإمارات، لدى المشروعات التجارية: يسعدني الإعلان عن إطلاق مركبة هوندا أوديسي الجديدة لعام 2021 في الإمارات، حيث صُمِّمت هذه المركبة، لتكون خياراً مثالياً للعائلات العصرية، من خلال المزج بين عناصر الابتكار، والمساحة والمرونة والسلامة والأناقة. وشهدت أوديسي لعام 2021، تحديثات عديدة على تصميمها الخارجي، وزوِّدَت بتقنيات وميزات سلامة متطورة، ما يعزز من مكانتها، كأحد أفضل خيارات المركبات العائلية في الإمارات.

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