«الفطيم لكزس» تطلق الإصدار الذهبي من «LX 2021» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الفطيم لكزس عن إتاحة الإصدار الذهبي لعام 2021 من سيارة LX570 الرائدة ضمن فئتها للشراء أمام مجموعة حصرية من العملاء في الإمارات.

وذلك تماشياً مع السجل الحافل للدولة بتوفير العروض الفريدة والحصرية واحتفالاً ببداية العام الجديد. وتتميز سيارة LX 570 بأدائها القوي وتصميمها الجذاب، فضلاً عن قدرتها الفائقة على تجاوز أقسى ظروف القيادة بسلاسة تامة.

وتزهو سيارة LX570 بتصميم داخلي راقٍ وخمسة مقاعد ومساحة خلفية واسعة لتوضيب الأمتعة، كما تتميز بقدرة سحب استثنائية. وتضمن السيارة الفاخرة تجاوز كافة تحديات الطرق الوعرة بفضل أنظمتها المتطورة مثل نظام التحكم بالجر ونظام الاختيار المتعدد لتضاريس الطريق.

ويعزز المحرك القوي ثماني الأسطوانات سعة 5.7 لترات أداء السيارة من خلال توليد عزم دوران يبلغ 54 كغ-متر عند سرعات دوران المحرك المنخفضة، في حين يزيد نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي من ثماني سرعات وخزان الوقود سعة 138 لتراً من متعة القيادة.

وكما هو الحال مع إصدارَي LX سيجنتشر وبلاك لعام 2021 الصادران في نوفمبر الماضي، يأتي الإصدار الذهبي من السيارة بتصميم جديد للشبكة الأمامية ولمسات خاصة على المصد الأمامي والخلفي لزيادة الانسيابية، إلى جانب عجلات قياس 21 بوصة.

ويتألق التصميم الداخلي لسيارة LX 570 بمزايا ذكية ترتقي بمستويات الراحة والأمان والأناقة، إذ يمكن للسائق تعديل مقعده بعشر وضعيات مختلفة، كما تحتوي المقصورة الداخلية على شاشة أمامية وأخرى قياس 12.3 بوصة مع جهاز تحكم عن بعد يعمل باللمس ونظام ملاحة ثلاثي الأبعاد.

بالإضافة إلى نظام صوت محيطي من مارك ليفنسن مع 19 مكبر صوت، إلى جانب نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مزود بشاشات قياس 11.6 بوصة ويعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال سعد عبدالله، مدير علامة لكزس في شركة الفطيم السيارات: لطالما كانت علامة لكزس مفضلةً عند الإماراتيين والوافدين على حد سواء، نظراً لما تتمتع به من جودة وفخامة استثنائيتين. وتنسجم إتاحة الإصدار الذهبي من سيارة LX570 الشهيرة للشراء مع مساعينا الهادفة إلى الارتقاء بسوية عروضنا وتقديم فرصة مميزة لعملائنا المخلصين بمناسبة العام الجديد.

ويتميز هذا الإصدار الخاص بلون مميز وجذاب يتكامل بشكل مثالي مع التصميم الخارجي الجريء والفخامة ومستويات الراحة الأفضل ضمن فئتها التي توفرها سيارة LX570.

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