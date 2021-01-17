«بيريللي» تطلق 78 إطاراً خاصاً بـ «بي إم دبليو» الفئة الثامنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بيريللي»، في إطار تعاون تقني مميز مع مجموعة بي إم دبليو، عن إطلاق مجموعة إطارات مصممة خصيصاً بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء والأمان، وتتألف من 78 نموذجاً لتعتمدها بي إم دبليو في أحدث سياراتها من الفئة 8: كوبيه، وغران كوبيه، وكابريو، بالإضافة إلى سيارات الفئة إم سبورت.

وتعتمد سيارات الفئة 8 الراقية إطاراتٍ مصممة خصيصاً من طراز بيريللي بي زيرو وسينتوراتو بي 7 قياس 18 إلى 20 بوصة، والتي تم تطويرها لتتيح أفضل أداء ممكن على الطرقات وترفع مستويات السلامة والتحكم والقيادة.

وتنسجم الإطارات مع فلسفة «الخيار الأنسب» من بيريللي، وتم ابتكارها لتكون بين التجهيزات الأصلية لتشكيلة السيارات السياحية الفاخرة من مجموعة بي إم دبليو، ما يتيح للركاب فرصة الاستفادة من أقصى درجات الراحة في السيارة، والاستمتاع بأقصى مستويات الأداء في مختلف الظروف.

وتوفر هذه الإطارات أداءً متميزاً عند الفرملة على الطرقات الرطبة، مع خفض مستويات الاحتكاك أثناء الدوران، ما يقلص من الانبعاثات الضارة ويطيل من عمر الإطار. وتحمل الإطارات علامة النجمة التي تميز الإطارات التي أشرف مهندسو بيريللي على تطويرها لتلبية متطلبات الأداء في سيارات بي إم دبليو.

وتم تزويد الإطارات بتقنية «ران فلات»، والتي تتيح للسائقين استكمال رحلاتهم حتى بعد تعرض الإطارات للثقب أو انخفاض الضغط لمسافة تصل إلى 50 ميلاً، وبسرعة لا تزيد على 50 ميلاً في الساعة.

كما تألقت إطارات بي زيرو الجديدة من بيريللي في تجارب الأداء التي أجرتها جهات متخصصة؛ حيث سلّطت هذه الاختبارات الضوء على تميّز الإطارات أثناء القيادة والمناورة على الطرقات الرطبة والجافة.

فضلاً عن التوازن الجيد والاستجابة الدقيقة للتوجيه وردات فعلها المثالية. وأظهرت نتائج الاختبارات انخفاض المسافة اللازمة للتوقف عند استخدام المكابح على الطرقات الرطبة والجافة، وزيادة القدرة على القيادة الآمنة على المسطحات المغطاة بالماء.

وفيما يتعلق بالأداء الرياضي، أظهرت إطارات بيريللي بي زيرو كفاءة عالية عند القيادة في كل من الظروف الجافة والرطبة، وذلك بحسب الزمن الذي استغرقته لقطع لفة واحدة في حلبة الاختبار. وكانت النتائج مشابهة بالنسبة للإطارات المصممة خصيصاً لسلسلة سيارات إم الشهيرة المعروفة بأدائها الرفيع.

كما صُممت إطارات سينتوراتو بي 7 الجديدة لتتيح للسائق قدرة ممتازة على التحكم، ما يوفّر مستويات أمان مرتفعة في مختلف ظروف الطرقات الجافة والرطبة من حيث التحكم أثناء القيادة والقدرة على الكبح وتقليل الانزلاقات المائية. ويرجع ذلك إلى اعتمادها على مركّب جديد ومبتكر معزّز بنوع من «الذكاء الميكانيكي» يساعدها على تعديل سلوك الإطار وفقاً لدرجة الحرارة أثناء العمل.

ويضاف إلى ذلك مستوى الراحة الصوتية المتميز (مستوى أقل من الضوضاء على الطريق) والراحة أثناء القيادة (بفضل القدرة الأكبر على امتصاص تأثير المطبّات على الطرقات) فضلاً عن المتانة العالية ومستويات الاحتكاك أثناء الدوران المنخفضة، الأمر الذي يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وفيما يتعلق بسيارات بي إم دبليو المخصّصة للسوق في الولايات المتحدة الأمريكية، طوّرت بيريللي الإطار سينتوراتو بي 7 أول سيزون لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على الأداء الاستثنائي النموذجي لعائلة إطارات سينتوراتو.

وتتميز جميع إطارات بيريللي المخصّصة لسيارات الفئة 8 من بي إم دبليو بملاءمتها لفصلي الصيف والشتاء. كما طوّرت بيريللي إطارات سوتوزيرو 3 وبي زيرو وينتر الخاصة بفصل الشتاء والمصممة خصيصاً لسيارات الفئة 8 من بي إم دبليو.

وقال ماتيا بوساتشيني، النائب الأول للرئيس لشؤون العمليات التجارية لدى بيريللي: «تمتاز تشكيلة إطارات بيريللي بقدرتها على تلبية مختلف متطلبات المستهلكين وشركات تصنيع السيارات. وتجمعنا مع بي إم دبليو علاقة تطوير مشتركة سمحت لنا بإنشاء حلول تقنية مختلفة متعلقة بنمط سطح الإطار وبنيته، بشكل يتكامل مع الأداء المتميز لسيارات الفئة 8.

وتُضاف نماذج الإطارات الجديدة هذه إلى 3600 نموذج آخر في محفظة بيريللي، لتمثل نتيجة مهمة للتعاون والسعي وراء الأهداف المشتركة، والاعتماد على الأبحاث المبتكرة وتقنيات المحاكاة الأكثر حداثة في عمليات التطوير لدينا لابتكار إطارات جديدة تضاف إلى قائمة التجهيزات والمعدّات الأصلية».

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