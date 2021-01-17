طرح «كاديلاك إسكاليد 2021» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كاديلاك الشرق الأوسط» ووكيلها «الكندي للسيارات» عن وصول «كاديلاك إسكاليد 2021» التي يرتقبها العملاء بشوق كبير إلى أسواق الإمارات.

وتتميّز «إسكاليد» الجديدة بكونها قد خضعت لعملية إعادة تصميم كاملة من الخارج والداخل، كما أنها تحتوي على تقنيات متطوّرة هي الأولى من نوعها بقطاع السيارات، بحيث توفر تجربة قيادة راقية أكثر لم يسبق لها مثيل.

وقال مارك جنكينز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الكندي للسيارات»: إن طرح «إسكاليد» الجديدة كلّياً هو إلى حد كبير أحد أروع عمليات الإطلاق لمركبة جديدة من «كاديلاك» بالنسبة لنا. فالجيل الخامس من «إسكاليد» يزخر بالتقنيات المتطوّرة الأولى من نوعها بقطاع السيارات، وهو يمثّل قمّة الفخامة ويتألّق بتصميم ملفت أخّاذ، وبالتالي نعلم جيداً أن هذه المركبة ستتمتّع بكثير من النجاح في الإمارات.

وبالفعل لا يسعنا انتظار رؤيتها على الطرقات. وكما قلنا سابقاً، نحن ملتزمون بتوفير أرقى الخدمات لعملائنا الكرام، ومع مجموعة طرازاتنا الحالية وافتتاح صالة عرض «كاديلاك» الجديدة ومركز الخدمة التابع لها أخيراً في العين، نضمن حصول العملاء على تجربة «كاديلاك» الحقيقية داخل وخارج السيارة على حد سواء.

وتتمتّع «إسكاليد» للعام 2021 بتصميم خارجي جديد رائع يمنح وقفة قوية على الطريق، مما يجعلها تتفرّد بين المجموعة الواسعة جداً من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) كاملة الحجم. وعبر إنارة LED العمودية الحصرية من العلامة التجارية عند الزوايا الأربع، والعجلات القياسية حجم 22 إنشاً وعدد من خيارات الطلاء الخارجي الجديدة، بالإضافة إلى غيرها من خيارات التخصيص الأخرى، تتألّق هذه الـSUV الفاخرة بمظهرها القابل للتخصيص وفق رغبة العميل.

وتأتي «إسكاليد» الأيقونية الآن مع ثمانية ألوان ملفِتة جديدة تكمّل التصميم الجريء، بحيث يمكن أن تتوافق مع العديد من خيارات التجهيزات الخشبية التي يصل عددها إلى تسعة، وكذلك عدد مماثل من الكسوات الداخلية ضمن كل فئات التجهيزات. وقد خضعت المقصورة لعملية إعادة تصميم شاملة، وأصبحت بفضل أبعادها المعزَّزة توفر أيضاً المزيد من المساحة للأمتعة، إلى جانب المزيد من المساحة عند صف المقاعد الثالث، وذلك أكثر من أي من الطرازات السابقة بهدف منح المزيد من العملية.

وتوفر هذه المركبة الـSUV الأيقونية كاملة الحجم العديد من الخصائص التقنية الأولى من نوعها في قطاع السيارات، بحيث تُحدِث مجدّداً ثورة وترسي معايير جديدة ضمن الفئة الفاخرة التي تقودها منذ 20 سنة. وعلى سبيل المثال، تأتي «كاديلاك إسكاليد» للعام 2021 مع شاشة حصرية مائلة نوع OLED 4k قياس 38 إنشاً يتم عبرها التحكّم وعرض جميع الخصائص المعلوماتية الترفيهية الأساسية في المركبة. كما يحصل ركّاب صف المقاعد الثاني على تجهيزات من الفئة الأولى، حيث يتوفر نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية يشمل شاشات عرض عالية الوضوح (HD) قياس 12.6 إنشاً.

وتتمتّع «إسكاليد» بميّزة الصوت المحيطي بنطاق 360 درجة كجزء من نظام AKG الصوتي الأول من نوعه لقطاع السيارات، مع مجموعه من 19 مكبّراً للصوت ومضخِّمَين، إضافة إلى صندوق للجهير. ويمكن الارتقاء بالنظام الصوتي أكثر عبر نظام صوت استوديو الذي يحتوي على مجموعة من 36 مكبّراً و3 مضخِّمات صوت بالإضافة إلى صندوق للجهير في الأمام والخلف.

ويتوافق هذا التميّز البصري والتقني مع الأداء القوي والمتوازن أيضاً، إذ تأتي المركبة مزوَّدة بمحرّك V-8 سعة 6.2 ليترات يولّد قوّة قدرها 420 حصاناً وعزماً مذهلاً يبلغ 624 نيوتن-متر يتم إيصاله بفعالية إلى كل العجلات الأربع عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 10 سرعات، ما يسمح لمركبة «إسكاليد» للعام 2021 التألّق بأدائها .

كما هي متألّقة بمظهرها. كما إنها تحوي نظام تعليق خلفي مستقل جديداً مع توافر مزايا التحكّم المغناطيسي بالركوب، والتعليق الهوائي المتكيّف والمفاضل الإلكتروني محدود الانزلاق (eLSD) لتمكين السيطرة الديناميكية.

وطبيعياً، تم الارتقاء بالسلامة إلى مستويات أعلى أيضاً. وتشتمل خصائص السلامة الاختيارية والقياسية النشطة على المساعدة الأمامية والخلفية في الركن، والفرملة الأوتوماتيكية الطارئة، والتحذير والفرملة الأمامية لمنع الاصطدام بالمشاة، والتحذير الخلفي من وجود المشاة، ومقعد التنبيه للسلامة، والتنبيه من التصادم الأمامي، والمساعدة التفاعلية بالركن، وشاشة عرض منعكسة على الزجاج الأمامي.

والمساعدة في الحفاظ على المسار مع التنبيه عند الانحراف عن المسار، والتنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء، والتنبيه من الأجسام العابرة في الخلف، والرؤية الليلية، وتثبيت السرعة التفاعلي، والفرملة الأوتوماتيكية الطارئة المعزَّزة، والفرملة الأوتوماتيكية عند الرجوع للخلف والشد التلقائي لحزام الأمان.

ومن خلال ريادتها بخصائص السلامة والاتصال المعزَّزة أكثر، ستكون «إسكاليد» للعام 2021 أول «كاديلاك» توفر في المنطقة تقنية OnStar الرائدة من «جنرال موتورز» للأمان والسلامة في المركبة. كما إنها خدمة الاشتراك الأولى من نوعها التي تحظى بدعم عبر تفاعل بشري.

ومع توافر OnStar التي سيتم إطلاقها قريباً في دول مختارة من مجلس التعاون الخليجي، يمكن للعملاء الاعتماد على باقة من الخصائص المتميّزة التي تشمل الاستجابة الأوتوماتيكية للتصادم، إذ تقوم تلقائياً أجهزة الاستشعار المدمَجة في مركبة الـSUV بإرسال تنبيه إلى OnStar عند وقوع حادث، ليتم فورياً ربط مستشار خاص مع المركبة مباشرة لضمان إرسال المساعدة الملائمة إلى موقع الحادث.

وهناك ميّزة أخرى تتمثّل بالمساعدة في حالة سرقة المركبة، حيث يتم التعاون بشكل وثيق بين مستشار OnStar المختصّ والسُلطات المعنية لمساعدة العميل في استعادة مركبته «إسكاليد»، حيث يتم إبطاء المركبة المسروقة وتفعيل إشارة عن بُعد لإيقاف وظيفة الإشعال في المحرّك، الأمر الذي يمنع المحرّك من العمل مجدّداً بعد إطفائه.

ويمكن لعملاء «إسكاليد» الاستفادة من باقة اشتراك بالخدمة مجاناً على مدى 12 شهراً، مما يمنحهم تجربة ركوب تتميّز بمستويات أعلى من الحماية والاتصال، الأمر الذي يرتقي بتجربة الملكية أكثر.

وبهدف ضمان استمتاع العملاء بتجربة ملكية خالية من أي إزعاج، تأتي «إسكاليد» للعام 2021 مع ضمان قياسي لأربع سنوات، إضافة للمساعدة على الطريق لأربع سنوات والخدمة والصيانة لخمس سنوات. إلى جانب هذا، يحظى العملاء بخيار الارتقاء بهذه المزايا والحصول على الضمان وميّزة المساعدة على الطريق والخدمة والصيانة لمدّة 5 سنوات.

وهذا يقترن مع الدعم الذي لا يُنافس الذي تقدّمه «كاديلاك» ما بعد البيع، مما يجعل هذه الـSUV كاملة الحجم من «كاديلاك» خياراً عملياً جداً.

وتتوفر الآن «كاديلاك إسكاليد» الأيقونية الجديدة كلّياً للعام 2021 للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن للعملاء بكل بساطة زيارة موقع «الكندي للسيارات» على شبكة الإنترنت، أو الاتصال على رقم الهاتف 04 2310800 للحصول على مزيد من المعلومات.

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