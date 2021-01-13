«أودي آر إس كيو 3 سبورت باك» تصل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أودي عن إطلاق سيارة «أودي آر إس كيو 3 سبورت باك» الجديدة في أسواق الإمارات والشرق الأوسط. وفي قلب سيارة SUV كوبيه فائقة الأداء، ينبض محرك TFSI المميز سعة 2.5 لتر والحائز على العديد من الجوائز.

تمتاز السيارة بأدائها الفائق وتصميمها الرياضي وملاءمتها للاستخدامات اليومية، وتوفر عند تزويدها بنظام quattro للدفع الرباعي المستمر أعلى مستويات متعة القيادة. وتتوفر السيارة الآن في وكالات أودي في الشرق الأوسط.

وقال كارستن بيندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: يسعدنا أن نطرح السيارة الجديدة في أسواقنا. تشهد سيارة SUV كروس أوفر كوبيه الحديثة إقبالاً كبيراً، ونحن واثقون من أنها ستنال رضى العملاء بفضل أدائها الفائق وتصميمها الرائع وسعرها المدروس.

وتعكس السيارة الجديدة معاني القوة والأداء الاستثنائي وتتألق بالتصميم الذي يُبرز طابعها الفريد بفضل العديد من التفاصيل المميزة، حيث يُبرز الشبك أحادي الإطار ثلاثي الأبعاد بتصميم على شكل قرص العسل باللون الأسود اللامع الأداء الفائق لسيارة كوبيه المدمجة.

وتم تركيب الشبك على ارتفاع منخفض مقارنة بسيارة Q3 Sportback، حيث تم تثبيته داخل المصد المصمم خصيصاً لطراز RS والمزود بمداخل هواء جانبية كبيرة. وتعلو شبك المبرد أحادي الإطار الفتحات المسطحة التي تعكس الطابع الأصيل لسيارات RS.

وفي الخلف، تتألق مؤخرة السيارة التي تعكس مواصفات الأداء الفائق. وتبرز النافذة الخلفية المنخفضة ومشتت الهواء باللون الأسود اللامع على حافة السقف وحافة المشتت بتصميم RS عرض السيارة الكبير ومواصفاتها الديناميكية. وينتهي خط السقف الذي ينحني بأناقة فوق أعمدة السيارة الخلفية المسطحة والتي تميل بشكل يوحي بالقوة.

ولأول مرة، تم تزويد الجيل الأحدث من سيارات RS Q3 Sportback بنظام العادم المزدوج والذي يتألف من أنابيب عادم كبيرة بتصميم بيضوي على جانبي السيارة. وتم تثبيت نظام العادم على المصد الخلفي المخصص لطراز RS والمزود بمشتت خلفي وشفرات أفقية.

كما تم تجهيز سيارة SUV المدمجة فائقة الأداء بمصابيح LED الأمامية كتجهيز أساسي. وتوفر أودي مصابيح matrix LED بتصميم RS والمزودة بحواف داكنة كتجهيز اختياري.

وتم تجهيز السيارة الجديدة بمحرك TFSI خماسي الأسطوانات سعة 2.5 ليتر فائق القوة والحائز على العديد من الجوائز. ويوفر المحرك قوة تصل إلى 294 كيلو واط (400 حصان) أي أكبر بنسبة 17% بفضل سعته التي تصل إلى 2480 سنتيمتر مكعب. كما يوفر عزماً أقصى يصل إلى 480 نيوتن متر (354 ليبرة قدم) عند سرعة دوران تتراوح بين 1950 و5850 دورة في الدقيقة.

وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلو متر في الساعة (62.1 ميل في الساعة) في 4.5 ثواني. وتصل السرعة القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة (155.3 ميل في الساعة) ويمكن زيادتها إلى 280 كيلو متر في الساعة (174 ميل في الساعة) كتجهيز اختياري.

وتوفر تقنية الاشتعال المتسلسل في الأسطوانات 1-2-4-5-3 وعدد الأسطوانات الفردي صوتاً مميزاً للمحرك. ويُبرز نظام العادم المزدوج الصوت المميز للمحرك خماسي الأسطوانات، فيما يعزز نظام العادم الرياضي RS الذي يأتي كتجهيز اختياري الصوت القوي للمحرك. وقد نال المحرك خماسي الأسطوانات "جائزة أفضل محرك على المستوى العالمي" تسع مرات على التوالي.

ويتم نقل قوة المحرك خماسي الأسطوانات عبر ناقل الحركة S ترونيك سباعي السرعات إلى نظام quattro للدفع الرباعي المستمر. ويأتي كلٌ من ناقل الحركة ونظام quattro كتجهيزين أساسيين. ويوفر نظام التحكم بعزم العجلات قيادة آمنة ومريحة.

ويوفر نظام التعليق الرياضي الذي يمكن تعديله بشكل دائم متطلبات القيادة الرياضية المميزة للسيارة الجديدة ويحد نظام التعليق الرياضي RS والذي يأتي كتجهيز أساسي من ارتفاع الهيكل بما يصل إلى 10 ملليمترات (0.4 بوصة) مقارنة بسيارات Q3. ويمكن تجهيز نظام التعليق الرياضي RS بنظام التحكم الديناميكي بالشاسيه عند الطلب.

حيث تقيس المستشعرات اهتزازات هيكل السيارة وتعمل على مقاومة حركات تدحرج الهيكل عند القيادة على المنعطفات بسرعات مرتفعة وعند تغيير مستوى الحمولة. ويمكن تعديل نظام امتصاص الصدمات RS وفقاً لنوع الطريق وظروف القيادة.

ويعمل نظام التوجيه المتطور الخاص بطراز RS على تعزيز ثبات السيارة على الطريق حتى عند القيادة بسرعة كبيرة على المنعطفات. ووراء العجلات قياس 20 بوصة والتي تأتي كتجهيز أساسي أو العجلات قياس 21 بوصة والتي تتوفر كتجهيز اختياري، يقبع نظام مكابح RS الجديد بالكامل والمصنوع من الفولاذ والمزود بستة مكابس وبأقراص تحتوي على ثقوب للتهوية قياس 375 ملليمتر (14.8 بوصة) في الأمام و310 ملليمتر (12.2 بوصة) (في الخلف ولا تحتوي على ثقوب).

تأتي مكابس المكابح مطلية باللون الأسود كتجهيز أساسي، إلا أنها تتوفر باللون الأحمر كتجهيز اختياري. وتتوفر ملاقط مكابح RS الجديدة كلياً المصنوعة من السيراميك بتصميم حديث قياس 380 ملليمتر (15 بوصة) (في الأما مصنوعة من السيراميك) و310 ملليمتر (12.2 بوصة) (في الخلف مصنوعة من الفولاذ) باللون الرمادي أو الأحمر أو الأزرق كتجهيز اختياري.

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