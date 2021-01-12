تشيناي الهندية تستضيف معرض نسخ سيارات كلاسيكية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

كان المعرض الذي نظمه نادي السيارات التراثية في «مدراس»، البالغ عمره 19 عاماً، في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، أشبه بمهرجان لعشاق السيارات الكلاسيكية. وقد استضافت قاعة «إيه في إم راجيشواري» بحسب موقع «تايمز أوف إنديا» الفعالية الأولى لهذا العام مستقطبةً الزوار من كافة أنحاء المدينة للاستمتاع برؤية بعض القطع الكلاسيكية الجميلة.

وقال إن ديبان، أحد أعضاء النادي: «شهد المعرض ما يصل إلى 64 سيارة و18 دراجة بخارية. عادة ما نتولى تنظيم سباق للسيارات التراثية من تشيناي إلى بوندي ليكون الحدث الأول الذي نستقبل به العام. إلا أنه ونظراً للأوضاع السائدة هذا العام اخترنا إقامة معرض كبديل عن السباق».

وشكلت الأعمال الفنية المستنسخة العاملة من سيارة «بنز باتنت موتورفاغن» التي صنعت عام 1886 وتعتبر أول سيارة في العالم تعمل بمحرك احتراق داخلي، إضافةً إلى سيارة «فورد» رباعية العجلات التي كانت أولى السيارات التجريبية لهنري فورد أكثر محطتي جذب لزوار المعرض. وقد صنعت كلتا السيارتين من قبل «تقنيات يو إم إس» وفقاً لبيان النادي.

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