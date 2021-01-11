دوبيكارز تتوقع تسارع الرقمنة في قطاع السيارات الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

أجرت شركة دوبيكارز الدولية مؤخراً ثلاثة استطلاعات رأي للعملاء، كشفت عن إقبالٍ كبير على إتمام معاملات السيارات المستعملة عبر الإنترنت، إذ بدأت توجّهات العملاء بالتغيّر منذ ظهور جائحة كورونا (كوفيد 19). وبعد الاطلاع على نتائج الاستطلاعات، توقّع سوق السيارات الأكثر موثوقية في الإمارات أنّ نسبة 80% من جميع معاملات تصدير السيارات ونسبة 40% من جميع مشتريات السيارات المحلية ستتم جزئياً أو كلياً عبر الإنترنت بحلول العام 2022.

والاستطلاعات الثلاثة المعنونة «شراء السيارات عبر الإنترنت من موقع دوبيكارز» (DCOCB) و«سوق السيارات الأكثر موثوقية في الإمارات» (UMTAM) و «سوق دوبيكارز» (DCM)، كانت قد جمعت ردوداً من أكثر من 6,000 عميل في الإمارات العربية المتحدة، وكشفت عن إمكانات كبيرة لتجار السيارات المستعملة في المنطقة.

وأظهر استطلاع «شراء السيارات عبر الإنترنت من موقع دوبيكارز» الذي أُجري مؤخراً أنّ 75% من المشاركين لم يشتروا قطّ سيارة عبر الإنترنت. ومع ذلك، أكثر من 75% من المشاركين يفضلون الشراء وإجراء المعاملات عبر الإنترنت. كما خلُص الاستطلاع إلى أنّ المشترين المحتملين يقضون أوقاتاً متزايدة في تصفّح أسواق السيارات عبر الإنترنت، إذ ركّز 84% من العملاء على أهمية امتلاك سيارة، بخاصّة منذ ظهور جائحة كورونا (كوفيد 19).

وكانت دوبيكارز قد شهدت زيادة سريعة في معدّلات العملاء المحتملين منذ انتهاء فترة الإغلاق. ووثّقت الشركة ارتفاعاً سريعاً في معدّلات زيارة الموقع الإلكتروني، مسجلة زيادة بنسبة 47% في وقت زيارة الموقع. وقد ازداد عدد العملاء المحتملين لسيارات الدفع الرباعي (SUV-crossover) بنسبة 25% في السنة، فيما ارتفعت مبيعات سيارات سيدان بنسبة 6% ليصل الموقع إلى 100.000 عميل محتمل شهرياً، وهو أعلى رقم قياسي لدوبيكارز.

نحو المستقبل

وقال كريغ ستيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة دوبيكارز في تعليقٍ منه على ظروف السوق المتغيّرة: «تسير الوتيرة العامّة للاقتصاد الإماراتي بخطى سريعة، ومع تقدّم الدولة نحو المستقبل، تحوّل توجّه العملاء نحو عمليات الشراء الرقمية في المجالات كافة. ويشمل ذلك قطاع السيارات الذي يشهد بدوره معدّلاً متسارعاً في التحوّل الرقمي. وفي ظل الوضع الراهن، يميل العملاء إلى إنجاز كامل معاملة شراء السيارة المستعملة عبر الإنترنت، وبالتالي يحتاج تجار السيارات إلى تكييف نماذج أعمالهم مع هذا التوجّه الجديد الذي من المرجّح أن يستمرّ في ضوء الازدهار السريع لسوق السيارات المستعملة».

كما وركّز الاستطلاع ذاته بشكل أكبر على عملية التحقّق من السيارة باعتبارها التحدّي الأساسي الذي يواجهه العملاء عند التفكير في الشراء عبر الإنترنت، إذ ذكر أكثر من 30% من العملاء أنّ التحقّق من السيارة أمر ضروري لدى شراء السيارات المستعملة. ومن هذا المنطلق، وفي خطوة من دوبيكارز لتخفيف قيود الشراء عبر الإنترنت وتزويد العملاء بتجربة أكثر شمولية عند إجراء معاملاتهم، طوّرت الشركة خدمتين رقميتين جديدتين هما إمكانية التفحص الخارجي للسيارة برؤية 360 درجة وحلول فيديو عالية الجودة.

تقنيات الرؤية

ودوبيكارز هي سوق السيارات الأول الذي يزوّد تجار السيارات بأحدث ميزة لعرض سياراتهم برؤية 360 درجة من الخارج، ما يوفّر للعملاء المحتملين أحدث تقنيات الرؤية الواقعية للهيكل الخارجي للسيارة، فضلاً عن عرض جميع مميزاتها وتزويد العميل بنظرة أقرب ما تكون إلى واقع السيارة. بالتوازي، اعتمدت دوبيكارز عبر موقعها الإلكتروني تقنية الفيديو الجديدة التي تتيح للعملاء المحتملين إمكانية تفحّص السيارات التي يريدون من زوايا مختلفة ومن راحة منازلهم. وقد أدّت إعلانات السيارات التي تتّسم بميزة الرؤية الخارجية للسيارة على موقع Dubicars.com إلى مضاعفة التفاعل من حيث (التصفح 9 مرات) و(النقرات على الصورة 8 مرات) وكذلك ارتفاع المشترين بنسبة 300%، مما يدل على الإقبال المتزايد على معاملات السيارات الافتراضية عبر الإنترنت.

وأوضح ستيفنز: «لقد أثّرت الحلول الرقمية بشكل إيجابي على ثقة المستهلك في أسواق السيارات عبر الإنترنت، وفي هذا السياق، لا شكّ في أنّ دوبيكارز قد أثبتت مكانتها من خلال تطوير حلول جديدة تسهّل وتسرّع عملية اتخاذ العميل القرار عبر الإنترنت».

أمّا استطلاع «سوق السيارات الأكثر موثوقية في الإمارات»، فتوصّل إلى أنّ أكثر من 80% من العملاء يخطّطون لشراء سيارة برغم القيود التي فرضتها الجائحة والتأثيرات التي لم تستثنِ سوق السيارات الإماراتي. وقد خلُص الاستطلاع إلى أنّ العملاء يبحثون عن أسعار تنافسية للسيارات الموثوقة بعدما صرّح أكثر من 70% منهم أنّ تخفيضات الأسعار تؤثّر على عملية اتخاذهم القرار. كذلك، توقّع أكثر من 80% من المشاركين خصومات وعروضاً بخاصة عند إتمام المعاملات عبر الإنترنت.

من جهته، أظهر استطلاع «سوق دوبيكارز» أنّ أكثر من 90% من العملاء في الإمارات يفكّرون في شراء سيارة في الأشهر الثلاثة المقبلة، وأنّ 80% منهم يرغبون في شراء سيارات مستعملة.

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