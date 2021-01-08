رام ريبيل.. قدرات بلا حدود

منذ طرحها في أسواق الإمارات، وهي تزداد تألقاً على الطرقات بفضل شكلها «المتوحش» وقدراتها الخارقة التي تفوق الحدود، ومواصفاتها التي تكاد تكون متكاملة، وجمالها الذي يغير تماماً المفهوم التقليدي للشاحنات. إنها «ريبيل 1500» فخر علامة «رام» من الصانع الأمريكي «دودج». تتميز «رام 1500 ريبيل» بغطاء محركها الرياضي ومصدها الأمامي المطلي بالمسحوق، والشبكة الأمامية الفريدة، ومقاعدها التي تأخذ شكل علامات الإطارات وتصميم المقصورة المميز، بقدرات أكبر. ( دبي - أحمد صديق)

تشتمل السيارة على عجلات جديدة قياس 18 بوصة مع إطارات قياس 33 بوصة يتم تشغيلها بواسطة دفرنش خلفي يتم إغلاقه إلكترونياً.

ويأتي نظام تعليق بالنوابض متعدد الوصلات قياسياً، بينما يأتي نظام التعليق النشط بالأركان الأربعة اختيارياً. وتتميز صدمات «بيلستين» المصممة حديثاً بخزانات بعيدة للحفاظ على برودة صدمات والعمل مع هندسة التعليق الخلفي الفريدة لإبقاء الإطارات في حالة الجر.

كما يشتمل طراز «ريبيل» على نظام التحكم في هبوط المنحدرات لتحقيق المزيد من براعة القيادة على الطرق الوعرة وعلبة تروس لتغيير السرعة كهربائياً خلال السرعات العالية. وتتميز خطافات السحب الضخمة بفتحات واسعة للصدمات لتخفيف الاستخدام، كما تتميز الحماية السفلية بألواح انزلاقية على علبة التروس ونظام التوجيه وصينية زيت وخزان بنزين.

وتشتمل جميع الطرازات على أكثر من 100 ميزة متقدمة للسلامة والأمن، (العديد منها كمواصفات قياسية، وبعضها كمواصفات اختيارية وفقاً للطراز) من بينها نظام التخفيف الإلكتروني لحدة الانقلاب، ووسائد الهواء متعددة المراحل، والتحكم الإلكتروني في الثبات والمساعدة في صعود التلال ونظام استشعار ParkSense للمساعدة في صف المركبة بصورة متعامدة /‏متوازية، وكاميرا احتياطية للرؤية الخلفية.

كما يستفيد العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يستكملون تشكيلة المركبات الأربع المثيرة، من ثقة علامة رام التجارية في جودة ومتانة مركباتها في شكل كفالة وخدمة شاملة لمدة 5 سنوات /‏ 100000 كلم من الشركة المصنعة.

وجاءت تجربة قيادة السيارة ممتعة بكل المقاييس، حيث جمعت بين القوة غير العادية والانسياب غير المتعارف عليه في عالم الشاحنات، حتى كأنك تشعر بقيادة ناعمة وهادئة تخالف تماماً إحساس من يقود الشاحنات.

وبشكل عام، تأتي طرازات «رام» المختلفة مدعومة بالكثير والكثير من المواصفات والابتكارات الشاملة والتي تشمل على سبيل المثال: شاشة «يوكونكت» التي تعمل باللمس قياس 12 بوصة ونظام نشط لإلغاء الضوضاء متطور للغاية، ونظام ParkSense® للمساعدة في صف المركبة بصورة متعامدة أو متوازية، وكاميرا للرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وتعتبر شاحنات «رام» بشكل عام أفخم شاحنات على الإطلاق، مع كسوة بالجلد تزيد بنسبة 57% عن أي مركبة منافسة، ومساحة للسيقان بالمقاعد الخلفية تزيد بنحو 4 بوصات إضافية (10 سم)، إضافة إلى مقاعد رام الحصرية الخلفية الرائعة التي تميل 8 درجات مع تهوية، وألواح أمام الأبواب لتسهيل الركوب، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة.

كما تتميز سيارات «رام» بأداء قوي، حيث يأتي كميزة قياسية محرك هيمي HEMI® V8 الأسطوري سعة5.7 لترات وبقوة 395 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، إضافة إلى خفض إجمالي بالوزن يصل إلى 102 كلغ وخفض معادل السحب بنسبة 9% - 357.0 – وهو ما يقارن بسيارة سيدان عادية.

ولا حلول وسط فيما يتعلق بمستوى التحكم، وكفاءة قصوى في استهلاك الوقود مع نظام التعليق الهوائي الحصري من «رام»، والذي يتميز بخمسة إعدادات لتحقيق عملية ركوب وأداء إيروديناميكي ممتاز، بالإضافة إلى نظام تعليق خلفي فريد متعدد الوصلات يحقق تجربة قيادة أكثر سلاسة وقدرة على الطرق الوعرة.

وتم إدخال تعديلات شاملة على «رام 1500»، ما يجعل مركبات «رام» أفضل شاحنة حتى الآن، ويجعلها تحقق المزيد من القدرة والقوة والأداء. ولكن حتى هذا التقدم الهائل لم يكن كافياً لإرضاء فريق رام الهندسي، وهذا هو السبب الذي دفعهم أيضاً إلى نقل الابتكار والتكنولوجيا والأناقة لآفاق جديدة تماماً، مما أحدث ثورة في المركبة الرائدة للعلامة التجارية فيما يعد أهم تصميم لها على الإطلاق.

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