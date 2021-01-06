المركز الميكانيكي للخليج العربي يفتتح صالة عرض ومركز خدمات في دبي موتور سيتي

المصدر: دبي - البيان

كشف المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل والموزع المعتمد لمجموعة BMW في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن صالة العرض ومركز الخدمات الجديدين في دبي موتور سيتي واللذين تم تشييدهما مؤخراً.

وضمن مساعي توسيع شبكة المركز الميكانيكي للخليج العربي والتزامه بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، يأتي افتتاح الموقع الجديد الذي يمثل معلماً معمارياً بارزاً، ومن المقرر أن يصبح وجهة معروفة للمهتمين بالسيارات في جميع أنحاء المنطقة.

وبفضل مكانه المثالي بجوار حلبة سباق دبي أوتودروم، فسيكون الموقع الجديد في موتور سيتي، والذي يغطي أكثر من 300 ألف قدم مربعة، أول وكالة سيارات في دبي موتور سيتي. صمم الموقع ليضمن للعملاء أفضل الخدمات، كما أنه يتميز بمساحات محددة لسيارات BMW، وMINI.

ولضمان رحلة دون تعب للعملاء أثناء شراء السيارات، فإن الموقع الجديد يتيح منصة استشارات افتراضية للمبيعات، بالإضافة إلى برامج تجارب التسليم الأولى والثانية داخل غرف التسليم المصممة والمجهزة لهذا الغرض. وقبل كل طلب، ستتاح للعملاء فرصة اختيار مزايا سيارة أحلامهم من خلال استخدام برنامج تفاعلي من الجيل الرابع لتصميم مزايا السيارات ضمن منطقة مبيعات مخصصة على شاشة LED ضخمة.

وسيكون فريق العمل الذي يتمتع بالخبرات في المركز الميكانيكي للخليج العربي على استعداد لتزويد العملاء بوصف تفصيلي لكل سيارة، ونقلهم ضمن مجموعة متنوعة من ملفات تعريف الخيارات مع مشاركة حقائق هامة حول العلامة التجارية ومجموعة المنتجات. لضمان حصول العملاء على أفضل تجربة متكاملة لشراء السيارة، فإن المركز الميكانيكي للخليج العربي يقدم خدمات مالية داخلية بالتعاون مع شركة BMW البطحاء للتمويل.

ويقدم المركز الميكانيكي للخليج العربي موتور سيتي أيضاً مجموعة من الخدمات الرقمية عبر منصة الخدمات الجديدة، ويقدم خيار الخدمة السريعة «Pit Stop» الفريدة من نوعها. سيتمكن العملاء من الاستمتاع بخدمة رقمية وتفاعلية بالكامل عبر التطبيقات الذكية ومنصة الدعم الفني عبر الإنترنت، والتي يمكن للعملاء استخدامها للتواصل مع الفريق التقني من الخبراء في الوكالة والذين يمكنهم الرد على جميع الاستفسارات أثناء تقديم دعم المنتج.

وسيتمكن العملاء من استخدام منصة CitNOW الرقمية لمشاركة الفيديو والتي يقدمها المركز الميكانيكي للخليج العربي، وتمثل وسيلة إرسال المعلومات والتفاصيل عبر الفيديو المرئي للعملاء فيما يتعلق بحالة سيارتهم عندما تكون في خدمة الفحص. وقد أدى تنفيذ هذا المشروع الرقمي الجديد إلى زيادة مستوى الشفافية بين الوكالة وعملائها، الأمر الذي يحقق تواصلاً كاملاً بين الطرفين ليضمن الاهتمام بكافة التفاصيل.

وتم دمج منطقة الخدمة ذات التصميم الحديث ضمن الموقع لتتيح للعملاء فرصة مشاهدة فريق الإصلاح أثناء العمل من خلال الألواح الزجاجية في الصالة.

ويتألف مركز الخدمة من 34 منطقة عمل، خصصت 17 منطقة منها للصفوف السريعة، مع القدرة على خدمة ما يصل إلى 100 سيارة يومياً. تقدم الوكالة أيضاً خدمة صف السيارات مجاناً للعملاء، بالإضافة إلى خيار الركن الشخصي للسيارات، والذي يحتوي على 366 مكاناً لركن السيارات، في موقف السيارات المميز والمكيف بالهواء.

وباعتبار أن الأسس التي يقوم عليها المركز الميكانيكي للخليج العربي، تتمثل بالانتشار ضمن المجتمع ونشر البهجة، فسيتحول إلى وجهة لنوادي BMW، وMINI، وBMW Motorrad، ومحبي هذه العلامات التجارية الذين ستتاح لهم فرصة تحسين مهاراتهم في القيادة في الموقع، مع توفر أجهزة محاكاة السباق المتطورة على الدوام.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمهتمين بالألعاب الالكترونية من جميع المستويات الاستمتاع بالبطولات الإلكترونية المبتكرة التي يستضيفها المركز الميكانيكي للخليج العربي. ولن يقتصر الأمر بالنسبة للوكالة على توفير بيئة صديقة للأطفال فحسب، حيث ستستضيف أيضاً أنشطة مدرسة تعليم القيادة للصغار، وتنظم البرامج التعليمية للصغار حول أنظمة المرور الأساسية.

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