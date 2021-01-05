«العربية للسيارات» تتوقع التعافي التدريجي لقطاع السيارات

المصدر: دبي - البيان

توقع ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»، أن يستمر التعافي التدريجي بدءاً من نهاية هذا العام، وحتى الربعين الأول والثاني من العام 2021، إذ سيدخل الاقتصاد في مرحلة من التعافي الحذر، بالتزامن مع التطورات الخاصة بتوافر اللقاح على مستوى العالم.

وقال: بالنسبة إلى مبيعات سيارات الركاب الجديدة، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 15%، مع احتمال تسجيل زيادة في مبيعات السيارات التجارية بنسبة 16%. واعتبارًا من العام الجديد 2021 فصاعدًا، ستبدأ صناعة السيارات في تسجيل اتجاهات التحول التي تسارعت بسبب الوباء، ومنها اعتماد المستهلكين بشكل قوي على القنوات الإكترونية، خاصة في عمليات البحث والشراء على حد سواء.

وأضاف: تقيم دبي حاليًا مهرجان دبي للتسوق، وهو الحدث الذي ينتظره الكثيرون داخل دولة الإمارات وخارجها. وتعتبر «العربية للسيارات» أيضًا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث منذ بدايته، وحرصنا على دعم أهدافه، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي والإمارات أفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل.

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