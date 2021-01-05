«كمامة» للسيارات تحارب الفيروسات من «هوندا»

المصدر: إعداد- فاتن صبح

طبقت شركة هوندا مثل «الحاجة أم الاختراع» بتطوير منتج «كوروماكو» الياباني المضاد للفيروسات لفلاتر هواء مقصورات السيارة. وأشار موقع «موتور 1» إلى أن المنتج يتم تركيبه من أعلى فلتر الهواء فيقوم بعمل كمامة الوجه في منع انتشار الفيروسات.

ويعتبر البعض أنه في ظل تطور الجائحة واتخاذها أشكالاً جديدة يأتي هذا الابتكار الياباني ليساعد. وقد أشارت شركة هوندا إلى أن الفلتر يلتقط رذاذ الفيروس من خلال السطح الخاص ويقلص حجمه فيعمل بالتالي على تدميره مستعيناً بتقنية معالجة تحويل زنك الفوسفات الكيميائية. وتؤمن الشركة بأن «كوروماكو» قادر على القضاء على 98% من قطيرات الفيروس داخل السيارة في 15 دقيقة من تشغيل إعادة دوران الهواء.

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