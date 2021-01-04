«أريس» الإيطالية لتعديل السيارات تفتتح أول معرض في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق مؤخراً صانع المركبات الإيطالي الفاخر «أريس» معرضه الفاخر في دبي. حضر الافتتاح ضيوف مميزون مهتمون بالتكنولوجيا المتطورة والحرفية ومهارات تأهيل المدربين والخبرات المتمكنة في التعامل مع العملاء.

يقع معرض أريس عند البوابة 4 لمركز دبي المالي العالمي، حيث قام بعرض تراثه الإيطالي وإبداع السيارات بما في ذلك مشروع إس 1، وأريس كوبيه الفخم لسيارة بنتلي مولسان، وأريس ألترا في 8 للسيارة لاند روفر ديفندر وأريس سكرامبلر المصنوع يدوياً للدراجة النارية بي إم دبليو آر 9 تي.

ويلعب معرض دبي الفاخر دوراً حيوياً في فلسفة الابتكار المشترك للشركة، حيث يمكن لكل من هواة الجمع والخبراء والعملاء والمصممين العمل جنباً إلى جنب لبناء سيارات مخصصة مرة واحدة - عرض فريد من نوعه لأريس. عند تصميم السيارة، سيكون لدى العملاء مجموعة من اللمسات النهائية الرائعة ولوحات الألوان للاختيار من بينها، جنباً إلى جنب مع أرقى الجلود والألياف الكربونية الداخلية وتشطيبات الطلاء والتطعيمات والأقمشة الفاخرة.

ومعرض دبي هو الأول من بين ستة معارض للنادي الإيطالي. وتلبيةً لنمط الحياة ستفتتح الشركة أيضاً معارض لها في كيتزبوهيل وزيورخ وميونيخ وسانت موريتز ومدينتها مودينا الإيطالية.

وتوفر منشأة أريس الفريدة مستوى جديداً من التصميم والتطوير والتصنيع والمبيعات للسيارات الفريدة من نوعها وصناعة المركبات في قلب إيطاليا ومن خلال شبكة عالمية موسعة من الاستوديوهات. تم افتتاح مرفق أريس المتقدم الذي تبلغ مساحته 23000 متر مربع في مودينا في يناير 2018، وفي إطار جلب جميع جوانب بناء المركبات تحت سقف واحد، وضع على الفور معيار عالمي جديد لتصميم وتطوير وإنتاج وتسليم السيارات المصممة حسب الطلب والشخصية والفريدة من نوعها.

قام المدير التنفيذي لشركة «أريس» داني بحر، جنباً إلى جنب مع شريكه التجاري الاستراتيجي في دبي والرئيس التنفيذي لشركة «أريس»، وليد الغفاري، بتأسيس شركة أريس واكتشفا الفرصة لنقل أعمال بناء المركبات إلى مستوى آخر من الخدمة من خلال تطوير أول مفهوم في العالم من الفكرة إلى الإبداع، وقد استقطبا معاً مجموعة من المساهمين متعددي الجنسيات ذوي الخبرة والشغف.

وأول مرة، يتم تحقيق كل جوانب أحلام السيارات تحت سقف واحد في زمن قياسي ومستوى عالٍ للغاية من الجودة. إنها مزيج فريد من موارد العلامات التجارية للسيارات الفاخرة التي تجمع المبادئ والمهارات الحرفية.

ومن خلال دمج قيم الحرفية الإيطالية التقليدية مع القيم المتقدمة، يحقق أريس أحلام ورؤى المتحمسين لخلق مركبات مرة واحدة لا مثيل لها، من المستحيل الحصول عليها في أي مكان آخر.

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