«جينيسيس» تحصد 3 من جوائز «جود ديزاين»

المصدر: دبي - البيان

حصدت مجدداً شركة «جينيسيس» عدداً من جوائز «جود ديزاين» المرموقة لعام 2020، لتقديمها أرقى وأحدث تصاميم السيارات عالمياً. وحازت جينيسيس ثلاث جوائز، اثنتان عن طرازيها G80 و GV80 (فئة النقل)، والثالثة عن تصميم Copper Design الخاص بنظام المعلومات والترفيه Genesis Infotainment System.

وبذلك؛ تحتفظ جينيسيس بفوزها بجوائز «جود ديزاين» للعام السادس على التوالي، حيث حازت سيارتها G90 الجائزة في عام 2015، واحتفظت سيارتها Vision G بالجائزة في عام 2016، وشهد عام 2017 فوز كل من سيارتها الرياضية G80 وسيارتها GV80، وفي عام 2018 حصلت سيارة G70 وسيارة Essentia Concept على الجائزة، والعام الماضي فازت سيارتاها G90 وMint Concept بالجائزة.

وبهذه المناسبة؛ عبر المتحدث الرسمي في جينيسيس عن سعادته بالفوز قائلاً: يشرفنا الحصول على جوائز «جود ديزاين» مرة أخرى، فالفوز بمثابة الاعتراف بتفانينا في تقديم أفضل التصاميم، أثمر أسطول من السيارات يحظى بإعجاب وتقدير الجميع، كما أن الفوز تأكيد على جهودنا المستمرة لتقديم تجربة فاخرة حقيقية للعملاء لضمان راحتهم في السيارة.

وأثبتت شركة جينيسيس قدراتها التصميمية الفائقة وتنافسيتها عالمياً، من خلال عرض عناصر من هوية التصميم الفريدة للعلامة التجارية جينيسيس، بما في ذلك الشبكة الأمامية -Crest Grille التي ترمز للقوة والثقة مع المصابيح الرباعية ذات الخطين.

تم إطلاق سيارة G80، التي تعتبر النموذج الأكثر تمثيلاً لمجموعة جينيسيس، في مارس 2020 وتتميز بتوازن مثالي وفريد بين السمت الرياضي والأناقة، بحيث تقدم G80 خبرة عملية رائعة للعملاء وفي الوقت ذاته تمتاز بكونها الشكل الأكثر حداثة لسيارات السيدان الكلاسيكية مع أرقى النسب والمواصفات الفخمة التي يمكن أن تتمتع بها السيدان ذات الدفع الخلفي، وتكتمل الأناقة مع خط السقف الانسيابي الشبيه بالكوبيه، ويجسد التصميم الداخلي مبدأ «جمال المساحات البيضاء»، خالقاً جواً أنيقاً يقوم على التوازن بين المساحة الشخصية للركاب وأحدث التقنيات، لتتحقق الراحة وسهولة الاستخدام.

وانضمت سيارة GV80، أول طراز SUV من جينيسيس، إلى التشكيلة الرائعة للشركة في يناير من عام 2020. وجاء التصميم الداخلي والخارجي لـ GV80 بتعاون بين استوديوهات جينيسيس ديزاين الموجودة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وألمانيا.

وتظهر عناصر تصميم التي تميز علامة جينيسيس في GV80 من مختلف الجوانب، وتؤكد الشبكة الأمامية -rest Grille على جاذبية تصميم GV80 لا سيما مع المصابيح الرباعية، التي تحيط بالشبكة الأمامية معطية ملمحاً مميزاً للطراز الجديد الذي يعتمد على مفهوم «الرفاهية في المكان» من خلال الإحساس بالمساحة الواسعة في مقصورة GV80.

واحتلت شركة جينيسيس مكانة عالمية مميزة في فئة تصميم الواجهة وتجربة المستخدم، بفضل نظامها المطور للمعلومات والترفيه Copper Design المزود في طرازي G80 وGV80 الجديدين. ويعد ذلك الفوز هو الثاني للعلامة التجارية في هذه الفئة بعد جائزة Red Dot لعام 2020 في فئة تصميم الواجهة. ويضمن تصميم Copper Design الخاص بنظام المعلومات والترفيه Genesis Infotainment System رؤية أفضل واستخداماً أسهل أثناء القيادة، بفضل التصميم المتطور الذي يعكس هوية العلامة التجارية الفاخرة.

وشهد عام 2020 احتفال برنامج جوائز جود ديزاين، والذي يعتبر أقدم برنامج لجوائز التميز في التصميم، بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسه. وتمنح جوائزه بناء على معايير التصميم والابتكار والاستدامة والإبداع والعلامات التجارية والتصميم المسؤول بيئياً والعوامل البشرية والمواد والتكنولوجيا وفنون الرسم والتعبئة والتغليف ومدى إثراء التصاميم الإبداعية للعالم، ويتم التقييم، وتتقدم إليها شركات التصميم الصناعي والتصميم الجرافيكي التي تعمل مع كبرى الشركات المصنعة في العالم يصل عددها إلى 500 شركة من أكثر من 50 دولة.

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