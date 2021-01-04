«آفاق» تستقبل 2021 بفعالية «أوتو فيست» لدعم سوق تمويل السيارات

المصدر: دبي- البيان

استقبلت «آفاق الإسلامية للتمويل»، الأولى والرائدة في خدمات التمويل الإسلامي للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، العام الجديد 2021 بفعالية تمويل السيارات «آفاق أوتو فيست»، الذي انطلقت نسخته الثالثة الخميس الماضي، واختتم فعالياته السبت الثاني من يناير بنجاح، ويهدف إلى دعم انتعاش سوق تمويل السيارات في الدولة.

ونظراً للإقبال القوي على فعالية التمويل التي تقام في «لاست اكزت»- الخوانيج في نهاية كل شهر، فقد طرحت «آفاق الإسلامية للتمويل» عروضاً مغرية على تمويل السيارات، بالتعاون مع وكالات ومعارض سيارات رائدة في الدولة، شملت تمويل سيارات الدفع الرباعي بنسبة ربح لا تتجاوز 2%، ومنح موافقة فورية خلال «آفاق أوتو فيست»، بالإضافة إلى إمكانية تسديد أول دفعة بعد ستة أشهر ومنح بطاقة «آفاق» الائتمانية مجاناً.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»: إن استمرار الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على تمويل السيارات خلال «آفاق أوتو فيست» هو مؤشر على بدء تعافي سوق تمويل السيارات في الإمارات وقدرة القطاع على تجاوز الأزمات، مشيراً إلى أن التعاون الحاصل مع وكلاء ومعارض السيارات يعّزز ابتكار منتجات تمويل جديدة تخدم المستهلكين وتدعم الاقتصاد.

وأضاف القبيسي: «يعّزز الانتعاش الجزئي في العديد من القطاعات استمرارنا في تقديم عروض ومنتجات تمويل مبتكرة، تدعم قطاع تمويل السيارات في الدولة، وتساعد العملاء على شراء سيارة أحلامهم بأسعار تنافسية. وسيقوم فريق متخصص بالإجابة عن استفسارات زوّار المعرض حول مواصفات السيارات وكيفية التمويل وتسهيل إجراءات التمويل بصورة سريعة ومبسطة، بل والحصول على الموافقات اللازمة خلال دقائق فقط، وبأسعار ربح هي الأفضل في السوق ومن دون وضع المزيد من أعباء الفائدة على المستهلكين».

وتشمل الوكالات والمعارض المشاركة في «آفاق أوتو فيست» مشاريع قرقاش، الطاير للسيارات، الكندي للسيارات، الوطنية للسيارات، جيبرز، العين كلاس، والجزيري للسيارات. ووفقاً لهذا البرنامج الرائد، تقدم آفاق لعملائها تمويلاً للسيارات يصل إلى 500 ألف درهم، ضمن خطة سداد مرنة لشراء المركبات الجديدة والمميزة جداً تصل إلى خمس سنوات، والموافقات السريعة، وغيرها من المزايا المتنوعة.

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