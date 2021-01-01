«تيسلا» تطرح سيارة «واي» الرياضية في الصين

المصدر: واشنطن - د ب أ

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية الفارهة طرحت في الأسواق الصينية سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات موديل واي المصنوعة في الصين بسعر مبدئي يبلغ 339 ألفاً و900 يوان، بما يوازي 52 ألف دولار.

وذكرت التقارير أن السعر المبدئي للسيارة موديل واي بيرفورمانس يصل إلى 369 ألفاً و900 يوان.

كان رئيس الشركة إيلون موسك قد صرح بأن الموديل واي لديه إمكانية التفوق على جميع الطرازات الأخرى التي تنتجها الشركة من حيث المبيعات.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن السيارة موديل واي التي يصل مداها إلى 594 كيلومتراً من المتوقع أن تساعد شركة تيسلا في توسيع إنتاجها واستهداف قاعدة أكبر من المستهلكين.

وتقدم الصين دعماً للسيارات الكهربائية، حيث تسعى لمكافحة التلوث الناجم عن استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل. وجدير بالذكر أن سيارة تيسلا موديل 3 مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعكس السيارة موديل واي.

وأفادت التقارير بأن تيسلا طرحت سيارة سيدان معدلة من موديل 3 بسعر 249 ألفاً و900 يوان للنسخة ذات المواصفات القياسية، ويظل هذا السعر أعلى من الشريحة المستحقة للدعم.

وجدير بالذكر أن الصين هي أكبر أسواق شركة تيسلا بعد السوق الأمريكي، حيث تجاوزت مبيعاتها في أكبر نظام اقتصادي في آسيا 120 ألف سيارة عام 2020، بحسب آخر بيانات تسجيل السيارات في الصين. وأفادت بلومبرغ بأن تيسلا مازالت تعزز عمليات الإنتاج في شنغهاي، مما دفع المحللين إلى التنبؤ بأن الصين سوف تحظى بحصة أكبر من مبيعات الشركة، مما سيؤدي إلى زيادة أرباحها.

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