عقد بـ 9.8 مليارات دولار بين إندونيسيا و«إل جي» لإنتاج بطاريات للسيارات

المصدر: جاكرتا - أ ف ب

أعلنت إندونيسيا الأربعاء أنها وقعت عقداً بقيمة 9.8 مليارات دولار مع مجموعة «إل جي» الكورية الجنوبية لإنتاج بطاريات ليثيوم للمركبات.

ووُقّع الاتفاق في منتصف ديسمبر، في إطار سعي إندونيسيا لأن تصبح مركزاً دولياً لهذه التكنولوجيا المراعية للبيئة. ويستلزم تصنيع بطاريات الليثيوم استخدام النيكل، وهو عنصر تتصدر إندونيسيا قائمة البلدان المنتجة له في العالم.

وأوضح رئيس مجلس تنسيق الاستثمارات في إندونيسيا بهليل لاهاداليا أن العمل في المشروع ينطلق في فبراير ويشمل إقامة منجم ومصنع لصهر المعادن في أرخبيل مالوكو (جزر الملوك) في شرق البلاد.

وأشار إلى أن «إل جي» تملك السوق والتكنولوجيا. لكن إندونيسيا لديها مخزونات استثنائية للمواد الأولية. إذا ما جمعنا الاثنين، أظن أن هذا الاستثمار سيجعل منا أحد أبرز اللاعبين الدوليين.

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