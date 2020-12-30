«العربية للسيارات نيسان» تحتفل بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

تحتفل العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بالدورة السادسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، وذلك من خلال تقديم صفقات استثنائية تشمل تشكيلة طرازاتها الكاملة.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً لهذا الحدث، تمنح العربية للسيارات العملاء فرصة المشاركة في السحب «اربح سيارة نيسان كل يوم». وسيتم تسليم قسائم سحب نيسان الكبير للعملاء الذين يشترون سيارات جديدة من نيسان، حيث ستتاح لهم فرصة الفوز بسيارة نيسان أخرى.

وإضافة إلى ذلك، سيحصل كل عميل جديد على قسيمة عند الشراء، قد تؤهله ليكون واحداً من بين 25 فائزاً ممن سيحالفهم الحظ خلال مهرجان دبي للتسوق لربح 50 غراماً من الذهب.

وستجرى السحوبات على ثلاثة أيام، وهي: 5 يناير و19 يناير و4 فبراير. ولا تقتصر المكافآت على هذا الحد، بل إن كل سيارة نيسان جديدة يتم شراؤها من العربية للسيارات خلال مهرجان دبي للتسوق، ستحصل على خمس سنوات من الضمان، وثلاث سنوات من الخدمة، وسنتين من التأمين، والتسجيل لسنة واحدة.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته، لدعم رسالته المتمثلة في تقديم خدمات وعروض استثنائية لمواطني دبي والمقيمين والزائرين.

وعلى مدار السنوات الست والعشرين الماضية، واصل هذا الحدث نموه وتطوره ليصبح الأكثر جاذبية والأشهر من نوعه في المنطقة، كما لعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة والتسوق. ومواصلة لنهجنا هذا العام، تقدم نيسان لعملائها صفقة رائعة لإسعادهم.

وسيكون المجال متاحاً أمام المشترين حتى 31 يناير 2021، لزيارة أي من صالات عرض نيسان في دبي أو الشارقة أو المناطق الشمالية، للتحدث إلى مندوبي المبيعات، والاستفادة من عرض مهرجان دبي للتسوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز