«العربية للسيارات نيسان» تحصل على جائزة الأداء المتميز

المصدر: دبي - البيان

تفخر العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بحصولها على جائزة الأداء العام المتميز من نيسان الشرق الأوسط للسنة المالية 2019.

ومنحت هذه الجائزة تقديراً للأداء المتميز الذي حققته نيسان من العربية للسيارات في المبيعات، وقدرتها على زيادة حصتها السوقية وتعزيز رضا عملائها، بفضل توظيفها فلسفة تشغيلية تتخذ من العميل المحور الأساسي لكل ما تقوم به، والتزامها بتوفير تجربة عملاء استثنائية في كل زيارة، والمزايا الحصرية والأسعار المخفضة، فضلاً عن صفقات مثيرة لمساعدتهم على امتلاك سيارة نيسان.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: «نسعى باستمرار لتقديم أعلى درجات الخدمة للعملاء لضمان رضاهم، ونفخر بتقدير بجهودنا باستمرار من عام لآخر. إننا نحرص دائماً على تطوير استراتيجيتنا الرقمية وعملياتنا طوال مسيرتنا، الأمر الذي ضمن لنا ولعلاماتنا التجارية الثلاث أن نصبح معياراً في هذا القطاع، لاسيما وأن هذه الجائزة تعد بمثابة علامة فارقة أخرى، لأنها تقدر وفاءنا بوعدنا، وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا عبر جميع معايير الأداء لضمان سعادتهم».

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